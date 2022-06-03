Brezilya'yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya çıktığı açıklandı. Öte yandan afetler sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 9 bin 302'ye çıktığı, bu kişilerin 27 kentteki 111 barınakta kaldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:55 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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