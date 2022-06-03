03 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Brezilya'yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Brezilya'yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Brezilya'nın Pernambuco eyaletinin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların neden olduğu sel ve toprak kaymaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 126'ya çıktığı açıklandı. Öte yandan afetler sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 9 bin 302'ye çıktığı, bu kişilerin 27 kentteki 111 barınakta kaldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 03.06.2022 08:55
  • 1
  • 39
Brezilya’yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreterliği, bölgede sağanağın tetiklediği sel baskınları ve toprak kaymaları sebebiyle 25 Mayıs'tan bu yana 126 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin de kayıp olarak bildirildiğini duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 39
Brezilya’yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Pernambuco Sosyal Savunma Sekreteri Humberto Freire, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin, "Arama kurtarma çalışmalarının son aşamasına yaklaşıyoruz.

  • 3
  • 39
Brezilya’yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Tüm çabalarımızı, mevcut tüm araç ve kaynakları kullanarak kaybolan son iki kişinin yerini tespit etmek için yoğunlaştırıyoruz." açıklamasında bulundu.

  • 4
  • 39
Brezilya’yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Afetler sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısının 9 bin 302'ye çıktığı, bu kişilerin 27 kentteki 111 barınakta kaldığı belirtildi.

  • 5
  • 39
Brezilya’yı sel ve toprak kayması vurdu! 126 kişi hayatını kaybetti 9 binden fazla kişi evlerini terk etti

Ayrıca, acil durum ilan edilen kent sayısının 31'e yükseldiği ve şiddetli yağışlar nedeniyle eyalet çapında 51 kentte hasarın meydana geldiği duyuruldu.