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İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'ya sıçrayan salgın nedeniyle İngiltere'de birçok insan enfekte olurken, ülke yönetiminin krizi yönetme biçimi büyük tepki toplarken, virüs ile ilgili Halk Sağlığı Raporu basına sızdırıldı. Sızan rapora göre 7,9 milyon kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açacak ve bunun çok daha fazlası kişi hastaneye bile gidemeden hastalıkla boğuşacak.

Giriş Tarihi: 16.03.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 16.03.2020 12:26
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İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan koronavirüs her geçen gün can almaya devam ediyor. İngiltere, koronavirüse karşı önlem almaması ve 'bağışıklık' kumarı ile süreci yönetmeye çalışması nedeniyle eleştiri oklarının merkezinde yer alıyor.

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İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

İngiltere'nin süreci yönetim şekli tepki toplarken, Birleşik Krallık yönetimine sunulmaya hazırlanan dehşet verici bir rapor basına sızdı. Raporda, İngilizlerin yüzde 80 kadarının o zaman zarfında koronavirüs ile enfekte olabileceğini öne sürüyor.

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İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

Hükümetin baş tıbbi danışmanı Prof Chris Whitty, daha önce bu rakamı en kötü senaryo olarak tanımlamış ve gerçek sayının bundan daha az olacağını öne sürmüştü. Ancak, basına sızan rapor nüfusun beşte dördünün virüs nedeniyle kıyameti yaşayacağı yazıyor. Ayrıca, koronavirüsünün ne kadar süreceğine ilişkin de çarpıcı bilgiler bu raporda yer alıyor.

İşte, dünyanın konuştuğu İngiltere sağlık brifingi!

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İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bini geçti.

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İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

Yüzden fazla ülkede görülen salgın ile ilgili pek çok ülke sıkı tedbirler almış durumda. Bu önemler kapsamında İngiltere'nin corona virüs salgını ile ilgili hazırladığı rapor ülke basınında yer aldı.