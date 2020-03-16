İngiltere'de kan donduran corona virüs raporu!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Avrupa'ya sıçrayan salgın nedeniyle İngiltere'de birçok insan enfekte olurken, ülke yönetiminin krizi yönetme biçimi büyük tepki toplarken, virüs ile ilgili Halk Sağlığı Raporu basına sızdırıldı. Sızan rapora göre 7,9 milyon kişinin hastaneye kaldırılmasına yol açacak ve bunun çok daha fazlası kişi hastaneye bile gidemeden hastalıkla boğuşacak.