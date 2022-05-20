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İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!

İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 01:14 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 01:15
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İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, ülkede martta yıllık bazda yüzde 7 olan enflasyon, geçen ay yüzde 9'a çıktı.

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İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!

Enflasyondaki artışta, geçen ay itibarıyla enerji faturalarında hane başına yıllık ortalama 694 sterline varan artış yaşanması etkili oldu.

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İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!

Rusya-Ukrayna savaşının ülkede gıda fiyatlarında artışa neden olduğu, bunun da enflasyonu artırdığı belirtildi.

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İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!

İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.

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İngiltere’de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!