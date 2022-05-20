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İngiltere'de enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde!
İngiltere'de enflasyon, nisanda yüzde 9'a çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hükümetin, artan enflasyon karşısında halkın tamamını koruyamayacağını, gerekli durumlarda dikkate değer destek sağlamak için hazır olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 01:14Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 01:15