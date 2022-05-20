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Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

Bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanımı sebebiyle daha 23 yaşındayken ağzındaki bütün dişleri kum gibi döküldü. Dünya çapında antibiyotiklerle beraber bilinçsiz kullanımı en fazla zarar veren ilaçlardan olan ağrı kesiciler meselesinde uzmanlar sık sık uyarı yapıyor. Ağrı kesici bağımlısı olan 23 yaşındaki Caymi Studnicka, bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanmanın sonucunu acı bir şekilde deneyimledi.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 10:52 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 10:52
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Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

9 yaşındayken ayak bileğini kıran ve ardından reçete ile verilen ağrı kesicileri kullanmaya başlamasının akabinde bağımlılık oluşmaya başlayan Caymi Studnicka, bu sebepten daha 23 yaşındayken bütün dişlerini kaybetti.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

10 YIL BOYUNCA AĞRI KESİCİ BAĞIMLILIĞIYLA YAŞADI

10 yıl boyunca ağrı kesici bağımlılığıyla yaşayan genç kadın, 18 yaşında rehabilitasyona girdi. Bağımlılığını yenmiş olsa da ağrı kesici bağımlılığı yüzünden büyük hasar gören dişleri çürüyerek dökülmeye başladı.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

4 SENE ÖNCE DİŞLERİ DÖKÜLMEYE BAŞLADI

Genç kadının dişleri 2018 yılında dökülmeye başladı. Önce siyahlaşmaya sonra çürümeye ve sonunda dökülmeye başladı.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

Ortaya çıkan siyah çürük lekelerinin ardından diş hekimi genç kadına, yaşadığı diş kaybının ağrı kesicilerden kaynaklandığını belirtti.

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Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

23 YAŞINDA TAKMA DİŞLERE MECBUR KALDI

Çocukken ağrıyla baş etme konusunda kendi acısını yönetmesine izin verilmediğini anlatan Studnicka, kırılgan kemikleri olduğunu ve yaşadığı ilk kırılmadan sonra, ağrı kesicileri almaya devam ettiğini anlattı.