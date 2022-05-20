Herkes aynı hatayı yapıyor! 23 yaşında bütün dişleri döküldü

Bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanımı sebebiyle daha 23 yaşındayken ağzındaki bütün dişleri kum gibi döküldü. Dünya çapında antibiyotiklerle beraber bilinçsiz kullanımı en fazla zarar veren ilaçlardan olan ağrı kesiciler meselesinde uzmanlar sık sık uyarı yapıyor. Ağrı kesici bağımlısı olan 23 yaşındaki Caymi Studnicka, bilinçsiz bir şekilde ağrı kesici kullanmanın sonucunu acı bir şekilde deneyimledi.