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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı
Koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye ve hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs vakaları dünya çapında 2 milyonu aşarken, İngiltere'de yardım kuruluşları, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının çok sayıda yaşlıyı içermediği uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:04Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:10