Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

Maliye Bakanı Rishi Sunak da ülkede bakımevlerinde bulunanları ve çalışanları unutmadıklarını söyledi. Sunak, bakımevlerinde koronavirüsten ölenlerlerin sayısıyla ilgili verilerin netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ancak bu konuda lojistik bazı güçlükler var" dedi.