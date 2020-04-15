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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

Koronavirüs salgını dünyaya diz çöktürmeye ve hızla yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs vakaları dünya çapında 2 milyonu aşarken, İngiltere'de yardım kuruluşları, ülkede koronavirüsten ölenlerin sayısının çok sayıda yaşlıyı içermediği uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 15.04.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 09:10
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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

İngiltere'nin önde gelen yardım kuruluşlarından Age UK, Marie Curie, Care England, Independent Age ve Alzheimer's Society, Sağlık Bakanı Matt Hancock'a bir mektup gönderdi.

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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

Yardım kuruluşları, Hancock'tan, hastaneler dışında hayatını kaybedenlerin sayısının da günlük olarak açıklanmasını istedi.

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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

Maliye Bakanı Rishi Sunak da ülkede bakımevlerinde bulunanları ve çalışanları unutmadıklarını söyledi. Sunak, bakımevlerinde koronavirüsten ölenlerlerin sayısıyla ilgili verilerin netleşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Ancak bu konuda lojistik bazı güçlükler var" dedi.

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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

BBC'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Therese Coffey, açıkladıkları verilerin sadece hastaneleri içerdiğini çünkü bunun "doğru ve hızlı bilgi akışını" sağladığını belirtti.

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Corona virüsten ölen yaşlılarla ilgili korkunç iddia! 'Gerçek sayıyı açıklayın' çağrısı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin Sosyal Hizmetler Sözcüsü Liz Kendall ise verilerin hastaneler dışında hayatlrını kaybedenleri de içermesi gerektiğini belirtti. Halen bakımevlerinde "kriz yaşandığını" belirten Kendall, hükümete sosyal hizmetler için gereken her türlü kaynağı ayırmasını istedi.