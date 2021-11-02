02 Kasım 2021, Salı
Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı
ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimlerinde, 'yanlışlıkla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, set çalışanlarına dayandırılarak yazılan raporun ayrıntıları ortaya çıkarken Hutchins'in son sözleri ise yürek burktu. İşte dünyanın konuştuğu set cinayetinden yeni gelişmeler…
Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:22
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