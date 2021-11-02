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Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı

ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin'in 'Rust' filminin çekimlerinde, 'yanlışlıkla' görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinin yankıları devam ediyor. Soruşturma çerçevesinde, set çalışanlarına dayandırılarak yazılan raporun ayrıntıları ortaya çıkarken Hutchins'in son sözleri ise yürek burktu. İşte dünyanın konuştuğu set cinayetinden yeni gelişmeler…

Giriş Tarihi: 02.11.2021 10:22
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Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı

Ünlü aktör Alec Baldwin'in yapımcılığını yaptığı ve rol aldığı Rust adlı filmin setinde yaşanan trajik kaza ve bu kaza sebebiyle görüntü yönetmeninin ölümü hala en çok konuşulan olaylar arasında.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı

Geçen haftalarda yaşanan ve hala dünya kamuoyunun en çok konuştuğu konu olmaya devam eden olay ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı.

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Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı

BİRKAÇ GÜN ÖNCE SETTE YAŞANANLAR ORTAYA ÇIKTI

ABD basını tarafından yayınlanan yeni rapor, Alec Baldwin'in yanlışlıkla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesinden birkaç gün önce Rust film setinde yaşananları ortaya çıkardı.

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Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı

SETTE 3 KAZA DAHA OLMUŞ

Los Angeles Times'da yer alan set çalışanlarına dayandırılan rapora göre, söz konusu trajik olay yaşanmadan önce sette 3 kaza meydana geldi.

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Alec Baldwin ‘in karıştığı set cinayetinde yeni gelişme! Ölmeden önceki son sözleri ve korkunç gerçek ortaya çıktı

Hatta bu kazalardan bir tanesinde bir çalışan ayağından yaralandı.