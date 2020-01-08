İngiliz Kraliyet Ailesi'ne büyük şok! Prens'in kararı ülkeyi karıştırdı!

Prenses Diana ve Prens Charles'ın ikinci oğulları Sussex Dükü Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesi üyeliğinden çekildiklerini duyurdu. Çift vakitlerini İngiltere ve Kuzey Amerika'da geçireceklerini belirtti. İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in torunu ve Sussex Dükü Prens Harry ile eşi Meghan Markle, İngiliz kraliyet ailesinin 'üst düzey' üyeleri olmaktan çekilerek maddi açıdan bağımsız olacakları bir işte çalışmak istediklerini açıkladı. Öte yandan her fırsatta eltisi Kate Middleton ile kıyaslanan Meghan'ın tatil dönüşü Londra'da katıldığı bir davette giydiği kıyafetler yüzünden eleştirilmişti. Giydiği kıyafetten dolayı terleyen Meghan'ın fotoğrafları sosyal medyayı sallamıştı.

Giriş Tarihi: 08.01.2020 22:41 Güncelleme Tarihi: 08.01.2020 22:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





