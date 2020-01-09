Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle servet kazanacak

İngiltere tahtının altıncı sıradaki varisi Prens Harry ve eşi Meghan Markle, dün akşam Sussex Royal isimli resmi Instagram hesaplarından, Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden çekildiklerini, finansal olarak bağımsız olmak istediklerini söyledikleri bir açıklama yaptı. Dünyada şok etkisi yaratan bu hamle sonrası pek çok şey yazıldı çizildi. Meghan'ın aileyi parçaladığından ajan olduğuna, Harry'nin pişman olup geri döneceğine kadar bir çok iddia ortaya atıldı. Ama öyle bir varsayım atıldı ki ortaya, gerçek olması oldukça mümkün…

