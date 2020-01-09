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Kraliyet Ailesi’nden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle servet kazanacak
Prens Harry ve Meghan Markle, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları duyuruyla herkesi şoke etti. Kraliyet Ailesi'nin kıdemli üyeliğinden çekildiklerini duyuran çift artık kendi paralarını kazanacaklarını söyledi. Dünyada şok etkisi yaratan ayrılık kararı hakkında pek çok şey yazılıp çizilse de çiftin bu ayrılık sonrası servet kazanabilecekleri söylendi.
Giriş Tarihi: 09.01.2020 13:47 Güncelleme Tarihi: 09.01.2020 13:53
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