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İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate'i bakın kiminle aldatıyormuş...

İngiliz Kraliyet Ailesi şu sıralar prenses Kate Middleton ile gündemde. Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiği söylenen Kate Middleton'ın uzun bir süredir ortaya çıkmaması, çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Middleton'ın ortaya çıkmayışıyla ilgili yeni söylentiler yayılırken büyük bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Stephen Colbert, Prenses Kate'in aldatıldığını söyledi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:38
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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate’i bakın kimle aldatıyormuş...

Kraliyet ailesi skandal bir fotoğrafla gündeme gelirken, Prenses Kate Middleton'ın hâlâ ortada olmayışıyla ilgili ortaya atılan ihanet iddiasını ünlü televizyoncu Stephen Colbert, dile getirdi.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate’i bakın kimle aldatıyormuş...

Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiği söylenen Kate Middleton'ın uzun bir süredir ortaya çıkmaması, çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Bu spekülasyonlardan en dikkat çekici olanı, ünlü oyuncu ve TV sunucusu Stephen Colbert tarafından yapıldı.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate’i bakın kimle aldatıyormuş...

Colbert, geçen akşam yayınlanan programında, Prenses Kate'in aldatıldığını iddia etti. "Kraliyet, Kate Middleton'ın aniden ortadan kaybolmasıyla sarsıldı" diyen Colbert, "Korkarım İngiltere Kraliyet Ailesi'yle ilgili bazı rahatsız edici haberlerim var. İnternet dedektifleri, Kate'in yokluğunun kocasıyla, yani gelecekteki İngiltere Kralı William'ın bir gizli ilişkisiyle ilgili olabileceğini tahmin ediyor." dedi.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate’i bakın kimle aldatıyormuş...

MEĞER 2019'DAN BERİ...

Bu söylentinin Kraliyet tarafından doğrulanmadığını belirten Stephen Colbert; "Sanıyorum hepimiz iddiada adı geçen diğer kadının kim olduğunu biliyoruz. Benimle birlikte söyleyin, Sarah Rose Hanbury. 2019'dan bu yana William ile Rose arasında bir ilişki olduğuna dair söylentiler var.

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İngiliz Kraliyet Ailesi’nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate’i bakın kimle aldatıyormuş...

O zamanlar magazin haberlerine göre; Kate, güya eşiyle bu konuda yüzleştiğinde hiçbir şey olmadığını söyleyerek buna güldü. Karınız sizi aldatmakla suçladığında her zaman iyi bir yanıt verirsiniz." diye konuştu.