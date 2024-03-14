14 Mart 2024, Perşembe
İngiliz Kraliyet Ailesi'nde yeni iddia! Sırra kadem basmıştı! Prens William Prenses Kate'i bakın kiminle aldatıyormuş...
İngiliz Kraliyet Ailesi şu sıralar prenses Kate Middleton ile gündemde. Ocak ayında karın ameliyatı geçirdiği söylenen Kate Middleton'ın uzun bir süredir ortaya çıkmaması, çeşitli spekülasyonlara neden oldu. Middleton'ın ortaya çıkmayışıyla ilgili yeni söylentiler yayılırken büyük bir iddia ortaya atıldı. Ünlü televizyoncu Stephen Colbert, Prenses Kate'in aldatıldığını söyledi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 14.03.2024 12:31 Güncelleme Tarihi: 14.03.2024 12:38
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