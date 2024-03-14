TSK'da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

Global Firepower tarafından yapılan 2024 yılı araştırmasına göre, dünyanın en güçlü orduları listesi sonuçlandı. Araştırma, ülkelerin teknolojik kapasitelerinden askeri birimlerin miktarına, mali durumlarından lojistik yeteneklerine kadar 60'tan fazla faktörü değerlendiriyor. Bu yılki listede Türkiye, üç sıra yükselerek önemli bir başarı elde etti. Türkiye'nin güçlü pozisyonunu destekleyen faktörler arasında, artan teknolojik altyapısı, etkili askeri birimleri, sağlam mali durumu ve coğrafi konumu gibi unsurlar öne çıkıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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