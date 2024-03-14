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TSK'da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

Global Firepower tarafından yapılan 2024 yılı araştırmasına göre, dünyanın en güçlü orduları listesi sonuçlandı. Araştırma, ülkelerin teknolojik kapasitelerinden askeri birimlerin miktarına, mali durumlarından lojistik yeteneklerine kadar 60'tan fazla faktörü değerlendiriyor. Bu yılki listede Türkiye, üç sıra yükselerek önemli bir başarı elde etti. Türkiye'nin güçlü pozisyonunu destekleyen faktörler arasında, artan teknolojik altyapısı, etkili askeri birimleri, sağlam mali durumu ve coğrafi konumu gibi unsurlar öne çıkıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2024 07:38
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TSK’da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

Global Firepower'ın 2024 yılı dünya orduları güç sıralaması açıklandı. Araştırma sonucunda, Türkiye'nin askeri gücü ve pozisyonu netlik kazandı. Türkiye, bu güncellenmiş listede önemli bir konum elde etti. Araştırma, Türkiye'nin askeri kapasitesini, teknolojisini, personel sayısını ve lojistik desteğini göz önünde bulundurarak sıralamada yerini belirledi. Bu sonuçlar, Türkiye'nin savunma ve güvenlik alanındaki sürekli gelişimini ve uluslararası arenadaki etkin rolünü yansıtıyor. Peki Türkiye hangi sırada yer alıyor?

İŞTE DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDULARI LİSTESİ 2024

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TSK’da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

100 ile 99. sırada yer alan ülkeler

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TSK’da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

98-93. sırada yer alan ülkeler

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TSK’da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

92-87. sırada yer alan ülkeler

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TSK’da Dev Yükseliş! Türkiye 3 Ülkeyi Geride Bıraktı! İşte Dünyanın En Güçlü Orduları 2024

86-81. sırada yer alan ülkeler