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Gazze'de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı

7 Ekim'den itibaren Gazze'de sivilleri katleden İsrail'in kana doymuyor. Gazze toprakları işgali için gözünü kırpmadan sivilleri katleden İsrail ordusu, büyük bir nefretle soykırıma devam ediyor. Artık Hamas bahanesini dahi kullanmaya gerek duymayan Siyonist İsrail katlettiği, vatansız bıraktığı, açlığa mahkum ettikleri Gazzeli sivillerin evlerinin bulunduğu topraklarda insanlık dışı bir saygısızlığın imzasını attı.

Giriş Tarihi: 15.03.2024 13:42
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Gazze’de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı

İşgalci İsrail, Gazze'de soykırımı sürdürmeye ne olursa olsun ara vermiyor. 30 bini aşkın sivili gözünü kırpmadan katleden, evlerini bombalayarak topraklarına el koyan, milyonlarca sivili sürgün eden, bölgede mahsur kalan sivilleri açlığa mahkum eden siyonist İsrail, bu suçlarının yanına iğrenç eylemler de ekliyor.

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Gazze’de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı

Gıdanın tükendiği bölgede açlığa mahkum edilen siviller, kısıtlı imkanlarla bölgeye gönderilen yiyeceklere ulaşabilmek için büyük bir çaba sarfederken İsrail güçleri, gıda yardımı yapılan yerleri dahi bombalıyor.

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Gazze’de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı

YARDIM BEKLEYENLERİ ÖZELLİKLE ÖLDÜRÜYORLAR

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirtti. Sevabite, İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırıları ve yardım girişine engel olması nedeniyle açlık ve kıtlığın yaşandığı Gazze Şeridi'ndeki Kuveyt Kavşağı'nda insani yardım bekleyenlere ateş açarak 20 kişiyi öldürmesi ve en az 155 kişiyi yaralamasının ardından basın açıklaması yaptı.

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Gazze’de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyenlere karşı her gün katliam yapmaya devam ettiğini belirten Sevabite, "İşgalci İsrail, vatandaşların yardım beklediği yerlerin koordinatlarını biliyor ve onları kasten hedef alıp öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Gazze’de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı

Sevabite, Gazze Şeridi'ne giren yardımların oldukça sınırlı olduğunu, İsrail'in açlık politikasını sürdürmek için özellikle Gazze ve kuzey kentlerinde iki gündür ikmal ve yardım merkezlerini hedef aldığını kaydetti.