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Gazze'de skandal görüntü! Terör ordusu katlettikleri sivillerin topraklarında yaptı
7 Ekim'den itibaren Gazze'de sivilleri katleden İsrail'in kana doymuyor. Gazze toprakları işgali için gözünü kırpmadan sivilleri katleden İsrail ordusu, büyük bir nefretle soykırıma devam ediyor. Artık Hamas bahanesini dahi kullanmaya gerek duymayan Siyonist İsrail katlettiği, vatansız bıraktığı, açlığa mahkum ettikleri Gazzeli sivillerin evlerinin bulunduğu topraklarda insanlık dışı bir saygısızlığın imzasını attı.