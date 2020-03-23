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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun solunum yolu enfeksiyonu sorunuyla Madrid'de hastaneye kaldırıldığı ve kendisi yapılan Kovid-19 testinin sonucunun beklendiği açıklandı .Şimdiye kadar olağanüstü hali ihlal eden 60 bin kişiye cezai işlem uygulandığı, 600 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.

192 ülke 15 bin ölüm... Dünyada koronavirüs corona virus rakamlarında 23 Mart 2020 Pazartesi itibariyle son durum |Video 192 ÜLKE 15 BİN ÖLÜM... KORONAVİRÜSTE SON VERİLER |VİDEO

Giriş Tarihi: 23.03.2020 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 15:37
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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten Covid-19 ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi. İspanya'da koronavirüs teşhisi konulan hastalarda dün 1720 ölü, 28 bin 572 vaka bulunurken, son 24 saate göre verilen istatistiklere göre ölü sayısında en yüksek günlük rakama ulaşıldı.

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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten Covid-19 ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

Bakanlık, ölü sayısını 2 bin 182, vaka sayısını da 33 bin 80 olarak açıkladı.

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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten Covid-19 ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

Ülkede acil serviste olan koronavirüs hastalarının sayısı da 2 bin 355 olarak verildi.

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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten Covid-19 ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

Bu arada Kovid-19'dan en fazla etkilenen Madrid'de ise ölü sayısı, düne göre 242 artışla 1263'e çıktı. Otellerin ve fuar alanının hastaneye dönüştürüldüğü Madrid'de Kovid-19 teşhisi konulan 10 bin 575 hasta bulunuyor.

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Son dakika: İspanya'da koronavirüsten Covid-19 ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

VİRÜS, SAĞLIK PERSONELİNİN YÜZDE 12'SİNE BULAŞTI

Sağlık Bakanlığının verilerine göre ülkede 3 bin 475 sağlık personelinde Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, bunun toplamın yüzde 12'sine denk geldiği bildirildi.