Son dakika: İspanya'da koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısında rekor artış! Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo hastaneye kaldırıldı

Son dakika haberine göre; İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatlarını kaybedenlerin sayısı düne göre 426 artışla 2 bin 182'ye, vaka sayısı 4 bin 517 artışla 33 bin 89'a yükseldi. Başbakan Yardımcısı Carmen Calvo'nun solunum yolu enfeksiyonu sorunuyla Madrid'de hastaneye kaldırıldığı ve kendisi yapılan Kovid-19 testinin sonucunun beklendiği açıklandı .Şimdiye kadar olağanüstü hali ihlal eden 60 bin kişiye cezai işlem uygulandığı, 600 kişinin gözaltına alındığını bildirildi.