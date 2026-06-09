İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı

DEAŞ'A KADAR ULAŞAN COVID KREDİLERİ Dosyada yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri, Covid-19 döneminde dağıtılan destek paketleriyle ilgili oldu. Rapora göre bazı Covid destek kredileri Suriye'deki DEAŞ bağlantılı kişilere kadar ulaştı. Bunun yanında, terörle mücadele kapsamında dağıtılan bazı fonların da yanlışlıkla Batı karşıtı aşırılık yanlısı yapılara aktarılmış olabileceği değerlendirildi. Uzmanlar, özellikle pandemi döneminde hızlı şekilde devreye alınan destek programlarının dolandırıcılığa açık hale geldiğine dikkat çekiyor.

SUÇ ŞEBEKELERİ SOSYAL YARDIM SİSTEMİNE SIZDI Rapora göre kaybolan fonların önemli bölümü organize suç örgütlerinin eline geçti. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirtilen bazı suç ağlarının konut yardımları ve engellilik ödeneklerinden yararlandığı kaydedildi. Kaynaklar ayrıca bazı organize suç grupları ile İngiltere'nin hasım olarak gördüğü devletler arasında bağlantılar bulunduğuna ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktardı. İddialara göre Doğu Avrupa bağlantılı bir suç ağı, İngiliz kamu fonlarına erişmek amacıyla koordineli faaliyet yürüttü.

"BU BİR EKONOMİK SAVAŞ" Ekonomik Güvenlik Merkezi'nden Rebecca Harding, raporun ortaya koyduğu tablonun ekonomik güvenlik açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi. Harding, "Bu bir ekonomik savaş. Uzun yıllar boyunca herkesin bizimle aynı hedefleri paylaştığını varsaydık. Ancak bazı ülkeler ekonomik güçlerini başkalarının ekonomik gücünü zayıflatmak için kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"TERÖRİSTLER İÇİN ATM'YE DÖNÜŞTÜ" Savunma ve güvenlik alanında çalışmalar yapan RUSI düşünce kuruluşundan Tom Keatinge ise bazı sosyal yardım mekanizmalarının zaman zaman "teröristler için ATM'ye dönüştüğünü" söyledi. Keatinge, özellikle Covid kredi programlarının yönetiminde ciddi zafiyetler yaşandığını belirterek, "Bir sistemde açık varsa onu suçlular da kullanır, teröristler de kullanır, hızlı para kazanmak isteyenler de kullanır" ifadelerini kullandı.