İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı
The Telegraph'ın ortaya çıkardığı gizli hükümet raporu, İngiltere'de yıllardır süren devasa bir kamu kaynağı skandalını gün yüzüne çıkardı. Kabine Ofisi tarafından hazırlanan ancak kamuoyundan gizlendiği belirtilen rapora göre, 2015-2021 yılları arasında 28 milyar sterlinden fazla vergi mükellefi kaynağı terör örgütlerine, organize suç şebekelerine ve İngiltere'nin ulusal güvenliği açısından tehdit olarak değerlendirdiği aktörlerin eline geçti.
Raporda, Covid-19 destek kredilerinden dış yardım fonlarına, araştırma hibelerinden sosyal yardım ödemelerine kadar çok sayıda kamu programının istismar edildiği belirtiliyor.
The Telegraph'ın ulaştığı dosya, İngiliz devletinin yıllar boyunca dağıttığı milyarlarca sterlinlik kaynağın yeterli denetim mekanizmaları kurulamadığı için farklı yollarla kötüye kullanıldığını ortaya koyuyor.
Gizli raporun siyasi sonuçları nedeniyle önceki hükümet tarafından kamuoyundan saklandığı öne sürülüyor.
VERGİ MÜKELLEFLERİNİN PARASI NEREYE GİTTİ?
Rapora göre kamu kaynaklarının bir bölümü; DEAŞ bağlantılı kişilere ulaşan Covid destek kredilerine, Rus devletine bağlantılı olduğu belirtilen şirketlere verilen hibelere, Çin ordusuyla bağlantılı şirketlerin yararlandığı araştırma yatırımlarına, insan kaçakçılığı yapan suç şebekelerinin elde ettiği sosyal yardım ödemelerine, kadar uzanan geniş bir alanda kullanıldı.
İngiliz basınına göre rapor, vergi mükelleflerinin parasının ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturabilecek yapılara ne ölçüde ulaştığını inceleyen ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.
"GİZLENDİ" İDDİASI
The Telegraph'ın aktardığına göre rapor, 2023 yılında güvenlik yetkililerinin talebi üzerine hazırlandı.
Çalışmanın ilk amacı Covid döneminde yaşanan dolandırıcılık vakalarını incelemekti. Ancak süreç ilerledikçe sorunların yalnızca pandemi destekleriyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.
Raporda, devlet hibeleri ve yardım programlarında yürütülen denetim mekanizmalarının ciddi eksiklikler içerdiği belirtilirken, fon alan kişi ve kuruluşlar hakkında yeterli inceleme yapılıp yapılmadığı da sorgulandı.
Gazeteye konuşan kaynaklar, raporun kamuoyuna açıklanmamasının nedenlerinden birinin hükümet açısından yaratacağı siyasi utanç olduğunu öne sürdü.