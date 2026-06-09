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İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

The Telegraph'ın ortaya çıkardığı gizli hükümet raporu, İngiltere'de yıllardır süren devasa bir kamu kaynağı skandalını gün yüzüne çıkardı. Kabine Ofisi tarafından hazırlanan ancak kamuoyundan gizlendiği belirtilen rapora göre, 2015-2021 yılları arasında 28 milyar sterlinden fazla vergi mükellefi kaynağı terör örgütlerine, organize suç şebekelerine ve İngiltere'nin ulusal güvenliği açısından tehdit olarak değerlendirdiği aktörlerin eline geçti.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 1

Raporda, Covid-19 destek kredilerinden dış yardım fonlarına, araştırma hibelerinden sosyal yardım ödemelerine kadar çok sayıda kamu programının istismar edildiği belirtiliyor.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 2

The Telegraph'ın ulaştığı dosya, İngiliz devletinin yıllar boyunca dağıttığı milyarlarca sterlinlik kaynağın yeterli denetim mekanizmaları kurulamadığı için farklı yollarla kötüye kullanıldığını ortaya koyuyor.

Gizli raporun siyasi sonuçları nedeniyle önceki hükümet tarafından kamuoyundan saklandığı öne sürülüyor.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 3

VERGİ MÜKELLEFLERİNİN PARASI NEREYE GİTTİ?

Rapora göre kamu kaynaklarının bir bölümü; DEAŞ bağlantılı kişilere ulaşan Covid destek kredilerine, Rus devletine bağlantılı olduğu belirtilen şirketlere verilen hibelere, Çin ordusuyla bağlantılı şirketlerin yararlandığı araştırma yatırımlarına, insan kaçakçılığı yapan suç şebekelerinin elde ettiği sosyal yardım ödemelerine, kadar uzanan geniş bir alanda kullanıldı.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 4

İngiliz basınına göre rapor, vergi mükelleflerinin parasının ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturabilecek yapılara ne ölçüde ulaştığını inceleyen ilk kapsamlı çalışma olma özelliğini taşıyor.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 5

"GİZLENDİ" İDDİASI

The Telegraph'ın aktardığına göre rapor, 2023 yılında güvenlik yetkililerinin talebi üzerine hazırlandı.

Çalışmanın ilk amacı Covid döneminde yaşanan dolandırıcılık vakalarını incelemekti. Ancak süreç ilerledikçe sorunların yalnızca pandemi destekleriyle sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

Raporda, devlet hibeleri ve yardım programlarında yürütülen denetim mekanizmalarının ciddi eksiklikler içerdiği belirtilirken, fon alan kişi ve kuruluşlar hakkında yeterli inceleme yapılıp yapılmadığı da sorgulandı.

Gazeteye konuşan kaynaklar, raporun kamuoyuna açıklanmamasının nedenlerinden birinin hükümet açısından yaratacağı siyasi utanç olduğunu öne sürdü.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 6

DEAŞ'A KADAR ULAŞAN COVID KREDİLERİ

Dosyada yer alan en dikkat çekici bölümlerden biri, Covid-19 döneminde dağıtılan destek paketleriyle ilgili oldu.

Rapora göre bazı Covid destek kredileri Suriye'deki DEAŞ bağlantılı kişilere kadar ulaştı.

Bunun yanında, terörle mücadele kapsamında dağıtılan bazı fonların da yanlışlıkla Batı karşıtı aşırılık yanlısı yapılara aktarılmış olabileceği değerlendirildi.

Uzmanlar, özellikle pandemi döneminde hızlı şekilde devreye alınan destek programlarının dolandırıcılığa açık hale geldiğine dikkat çekiyor.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 7

SUÇ ŞEBEKELERİ SOSYAL YARDIM SİSTEMİNE SIZDI

Rapora göre kaybolan fonların önemli bölümü organize suç örgütlerinin eline geçti.

İnsan kaçakçılığı yaptığı belirtilen bazı suç ağlarının konut yardımları ve engellilik ödeneklerinden yararlandığı kaydedildi.

Kaynaklar ayrıca bazı organize suç grupları ile İngiltere'nin hasım olarak gördüğü devletler arasında bağlantılar bulunduğuna ilişkin değerlendirmeler yapıldığını aktardı.

İddialara göre Doğu Avrupa bağlantılı bir suç ağı, İngiliz kamu fonlarına erişmek amacıyla koordineli faaliyet yürüttü.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 8

"BU BİR EKONOMİK SAVAŞ"

Ekonomik Güvenlik Merkezi'nden Rebecca Harding, raporun ortaya koyduğu tablonun ekonomik güvenlik açısından ciddi bir uyarı niteliği taşıdığını söyledi.

Harding, "Bu bir ekonomik savaş. Uzun yıllar boyunca herkesin bizimle aynı hedefleri paylaştığını varsaydık. Ancak bazı ülkeler ekonomik güçlerini başkalarının ekonomik gücünü zayıflatmak için kullanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 9

"TERÖRİSTLER İÇİN ATM'YE DÖNÜŞTÜ"

Savunma ve güvenlik alanında çalışmalar yapan RUSI düşünce kuruluşundan Tom Keatinge ise bazı sosyal yardım mekanizmalarının zaman zaman "teröristler için ATM'ye dönüştüğünü" söyledi.

Keatinge, özellikle Covid kredi programlarının yönetiminde ciddi zafiyetler yaşandığını belirterek, "Bir sistemde açık varsa onu suçlular da kullanır, teröristler de kullanır, hızlı para kazanmak isteyenler de kullanır" ifadelerini kullandı.

İngiliz hükümeti milyarca sterlini "düşmanlarına" kaptırdı 10

10,9 MİLYAR STERLİNLİK PANDEMİ KAYBI

Aralık ayında İngiliz Parlamentosu'na sunulan ayrı bir raporda da pandemi dönemindeki uygulamalar nedeniyle 10,9 milyar sterlinlik kamu kaynağının hata ve dolandırıcılık sonucu kaybedildiği belirtilmişti.

Pandemi döneminde verilen kredilerdeki usulsüzlükleri araştırmak ve kayıp fonları geri almak amacıyla özel ekipler kurulurken, güvenlik çevrelerinden bazı isimler benzer incelemelerin diğer devlet destek programlarında yapılmamasından rahatsızlık duyduklarını ifade etti.

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