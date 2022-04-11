Bucha’da bahçelerden cesetler çıkıyor! Kan donduran görüntüler

Evlerde bulunan cesetler, torbalara konulduktan sonra soğutucu bulunan kamyonetlere yüklenerek kimlik tespitleri yapılıyor ve ardından defnediliyor. Bucha çevresinde ne kadar sivilin hayatını kaybettiğine dair henüz net bir rakam verilmezken, bölgede çalışmalar devam ediyor.