Bucha'da bahçelerden cesetler çıkıyor! Kan donduran görüntüler
Son dakika haberine göre: Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yakın mesafedeki Bucha'da Rus askerlerin çekilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler kan dondurdu. Harabeye dönmüş şehirde evlerin bahçesine de çok sayıda sivilin öldürülüp gömüldüğü iddia edildi.
Giriş Tarihi: 11.04.2022
08:38
Ukrayna yetkilileri, Rus güçlerinden kurtarılan Başkent Kiev'e yakın yerleşim yerlerinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu açıklamış, özellikle Bucha'daki görüntülerin ardından tüm dünya Rusya'yı "savaş suçu" işlemekle suçlamıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
1 Nisan'da Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Bucha'da sivillerin cansız bedenlerine ulaşılmaya devam ediliyor. Öldürülen siviller, kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından ceset torbasına konularak defni gerçekleştiriliyor.
KAÇ SİVİLİN HAYATINI KAYBETTİĞİ NETLİK KAZANMADI Rusya'nın kara ve hava saldırıları sonrası büyük yıkıma uğrayan Bucha'da hayatını kaybeden sivillerden 21'i bir kilisenin bahçesinde bulunan toplu mezarlığa koyulmuştu. Geçtiğimiz gün bu siviller bir vinç yardımıyla çıkartılarak kimlik tespitleri yapılmış ve defnedilmişti.
Ekipler 1 Nisan'dan bu yana sürdürdükleri çalışmalarda sivillere ait evlerden de cansız bedenlere ulaştı. Bazı sivillerin evlerinde yatağında vurulduğu, bazılarının da evlerinin bodrum katında hayatlarını kaybettikleri ortaya çıktı.
Evlerde bulunan cesetler, torbalara konulduktan sonra soğutucu bulunan kamyonetlere yüklenerek kimlik tespitleri yapılıyor ve ardından defnediliyor. Bucha çevresinde ne kadar sivilin hayatını kaybettiğine dair henüz net bir rakam verilmezken, bölgede çalışmalar devam ediyor.