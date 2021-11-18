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Haberler Galeri İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

2019'un sonlarında hayatımıza giren koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Son olarak Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'den 3. doz aşılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki üçüncü dozda hangi aşı koronavirüse karşı ne kadar koruyor? İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:27
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İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

Güney Amerika ülkesi Şili'de yapılan yeni bir araştırma, Sinovac'ın Covid-19 aşısıyla çifte aşılanmış alıcılara üçüncü doz olarak Pfizer veya AstraZeneca uygulanmasının, üçüncü bir Sinovac aşısından daha etkili olduğunu buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

Şili Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ortaklığında gerçekleştirilen "Şili'de Covid-19 aşı etkinliği değerlendirmesi" adlı çalışmada şu sonuçlara varıldı:

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İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

2 doz Sinovac aşısı + 1 doz BioNTech aşısı için koruma oranı yüzde 93,

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İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

2 doz Sinovac aşısı + 1 doz AstraZenaca aşısı için koruma oranı yüzde 91,

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İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

2 doz Sinovac aşısı + 1 doz Sinovac aşısı için koruma oranı yüzde 71.