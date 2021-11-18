İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? 11 milyon kişi incelendi: Dikkat çeken sonuç!

2019'un sonlarında hayatımıza giren koronavirüs ile mücadele devam ediyor. Son olarak Türkiye ile benzer aşı programı uygulayan Şili'den 3. doz aşılarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Peki üçüncü dozda hangi aşı koronavirüse karşı ne kadar koruyor? İki doz SinoVac bir doz BioNTech ne kadar koruyor? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:27 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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