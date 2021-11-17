17 Kasım 2021, Çarşamba
Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...
Son dakika dünya haberleri... Otomobilleriyle yoldan geçen sürücüler gördükleri karşısında dehşete düştü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydederek diğer sürücüleri uyarmak için sosyal medyadan paylaştı. İşte izleyenlerin tüylerini ürperten o korkunç anlar...
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:41
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