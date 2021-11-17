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Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...

Son dakika dünya haberleri... Otomobilleriyle yoldan geçen sürücüler gördükleri karşısında dehşete düştü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydederek diğer sürücüleri uyarmak için sosyal medyadan paylaştı. İşte izleyenlerin tüylerini ürperten o korkunç anlar...

İHA
Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.11.2021 10:41
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Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...

Meksika'nın Jalisco eyaletine bağlı Tapalpa şehrinde yol kenarında başıboş bir şekilde gezen Bengal kaplanı görüldü.

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Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...
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Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...
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Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...

Yoldan geçen sürücüler kaplanı görünce neye uğradıklarını şaşırırken, o anları kaydetmek için cep telefonlarına sarıldı.

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Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...