Yoldan geçen sürücüler neye uğradıklarını şaşırdı! Başıboş gezen Bengal kaplanı...

Son dakika dünya haberleri... Otomobilleriyle yoldan geçen sürücüler gördükleri karşısında dehşete düştü. Hemen cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydederek diğer sürücüleri uyarmak için sosyal medyadan paylaştı. İşte izleyenlerin tüylerini ürperten o korkunç anlar...