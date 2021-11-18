18 Kasım 2021, Perşembe
ABD ve Yunanistan'dan Ege'de skandal! Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamle
Yunanistan NATO, İsrail ve Suudi Arabistan'ın desteğini alarak Türkiye'ye karşı kışkırtıcı tavırlarına devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de hukuksuz adımlar atan Yunan yönetimi ve ABD yeni bir skandala imza attı. Daha önce Yunan F-16'sıyla poz veren ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt bu kez de Ege'de gemiye çıktı.
Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:56
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