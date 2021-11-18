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ABD ve Yunanistan'dan Ege'de skandal! Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamle

Yunanistan NATO, İsrail ve Suudi Arabistan'ın desteğini alarak Türkiye'ye karşı kışkırtıcı tavırlarına devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de hukuksuz adımlar atan Yunan yönetimi ve ABD yeni bir skandala imza attı. Daha önce Yunan F-16'sıyla poz veren ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt bu kez de Ege'de gemiye çıktı.

Giriş Tarihi: 18.11.2021 09:56 Güncelleme Tarihi: 18.11.2021 09:56
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ABD ve Yunanistan’dan Ege’de skandal! Türkiye’ye karşı kışkırtıcı hamle

Ege ve Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a cesaret vererek Türkiye'nin haklarını çiğnetmek isteyen ABD yeni bir skandala imza attı. ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Ege'de Yunanistan ile yapılan ortak tatbikata katıldı

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ABD ve Yunanistan’dan Ege’de skandal! Türkiye’ye karşı kışkırtıcı hamle

ÖNCE F-16'DAN...

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Nisan ayında yanında ABD Büyükelçisi Pyatt'la birlikte Andravida Hava Üssü'nü ziyaret etti. ABD'nin Atina Büyükelçisi Pyatt ise, F-16'ya binip fotoğraf paylaştı.

Büyükelçi Pyatt, Twitter mesajında kokpitten kendisine nefes kesen Yunanistan manzaraları gösteren ABD'nin Avrupa-Afrika komutanlığına teşekkür etti ve tatbikata katılmaktan gurur duyduklarını söyledi.

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ABD ve Yunanistan’dan Ege’de skandal! Türkiye’ye karşı kışkırtıcı hamle

Türkiye sınırına yığınak yapmasının yanı sıra Doğu Akdeniz ve Ege'de provokatif adımlar atmaya devam eden Atina yönetimi, yakın zamanda karşılıklı savunma anlaşmasını uzattığı Washington'la ilişkilerini güçlendirmek istiyor.

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ABD ve Yunanistan’dan Ege’de skandal! Türkiye’ye karşı kışkırtıcı hamle

Yunanistan ve ABD'nin Ege'de yaptığı ortak tatbikat vesilesiyle Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstandinos Floros ve ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt'ın bir araya geldiği bildirildi.

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ABD ve Yunanistan’dan Ege’de skandal! Türkiye’ye karşı kışkırtıcı hamle

SONRA GEMİDEN POZ VERDİ

ABD'li Büyükelçi, gemiye helikopterle götürüldü. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin Ege'de eğitim amaçlı ortak tatbikat yaptığı, Floros ve Pyatt'ın tatbikata katılan ABD'nin 6. Filosuna ait USS Mount Whitney isimli savaş gemisini ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait gemi ve Yunan Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının da katıldığı PASSEX tipi tatbikatta, iletişim ve manevra çalışmaları yapıldığı kaydedildi.