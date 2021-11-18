ABD ve Yunanistan'dan Ege'de skandal! Türkiye'ye karşı kışkırtıcı hamle

Yunanistan NATO, İsrail ve Suudi Arabistan'ın desteğini alarak Türkiye'ye karşı kışkırtıcı tavırlarına devam ediyor. Doğu Akdeniz ve Ege'de hukuksuz adımlar atan Yunan yönetimi ve ABD yeni bir skandala imza attı. Daha önce Yunan F-16'sıyla poz veren ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt bu kez de Ege'de gemiye çıktı.