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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy'nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher'a çevrildi
Dünya çapında sevdirilen ve takdir gördürülen bilim adamları, sanatçılar, prensler, başbakanlar ve bakanların, pedofili, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağının suç ortağı olduğu anlaşılmasının ardından müzik sektöründe yeni ifşalar yaşanıyor. Dünyanın En Zengin Rapçisi unvanına sahip Diddy'nin evine düzenlenen baskında bir çanta dolusu delil ele geçirildi. Baskının ardından gözler başta Justin Bieber ve Usher olmak üzere ünlü yıldızlara çevrildi.
Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:30Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:30