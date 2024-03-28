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Haberler Galeri Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy'nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher'a çevrildi

Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy'nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher'a çevrildi

Dünya çapında sevdirilen ve takdir gördürülen bilim adamları, sanatçılar, prensler, başbakanlar ve bakanların, pedofili, cinsel istismar, insan kaçakçılığı gibi suçlamalarla yargılanan ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın fuhuş ağının suç ortağı olduğu anlaşılmasının ardından müzik sektöründe yeni ifşalar yaşanıyor. Dünyanın En Zengin Rapçisi unvanına sahip Diddy'nin evine düzenlenen baskında bir çanta dolusu delil ele geçirildi. Baskının ardından gözler başta Justin Bieber ve Usher olmak üzere ünlü yıldızlara çevrildi.

Giriş Tarihi: 28.03.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 12:30
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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy’nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher’a çevrildi

Dünya bir kez daha uluslararası pedofili ve fuhuş ağı skandallarıyla çalkalanıyor. Hollywood'da yaşanan çürüme ilk olarak yapımcı Harvey Weinstein ile ortaya çıkmış, Weinstein'ın Hollywood'da uzun yıllar boyunca devam eden tecavüz zincirinin önemli bir aktörü olduğu anlaşılmıştı. Dünyaca ünlü aktrislerin cinsel saldırı ve istismar zincirinin kurbanı olduğu anlaşılırken bir diğer skandalsa dünyayı sarsmıştı.

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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy’nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher’a çevrildi

YENİ PEDOFİLİ AĞI MÜZİK SEKTÖRÜNDE ORTAYA ÇIKTI

ABD'li sapık milyarder Jeffrey Epstein'ın aralarında ABD başkanları, dünyaca ünlü oyuncu, müzisyen, model, bilim insanları, Kraliyet Ailesi üyelerinin de olduğu "müşterileri"ne uzun yıllar boyunca pedofili ve fuhuş "hizmeti" sunduğu ortaya çıkmıştı. Yaşları 11'den başlayan çocukları ve genç kızları kaçırma, alıkoyma, istismar etme, insan ticaretinde bulunma suçlarıyla yargılanan Epstein tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmişti.

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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy’nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher’a çevrildi

Ne var ki Epstein davası, Hollywood'daki eğlence sektörünün tüm kirli ağını da kapanmamak üzere araladı. Dünyanın en ünlü ve zengin rapçilerinden biri olan Diddy'nin evine düzenlenen baskın, bu kez ABD müzik sektöründeki korkunç pedofili ağına ışık tuttu. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, geçtiğimiz gün ünlü rapçinin Los Angeles ve Miami'deki evlerine eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy’nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher’a çevrildi

İNSAN TİCARETİ, ŞİDDET, CİNSEL İSTİSMAR…

"Last Night", "Coming Home", "Bad Bod for Life" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Sean 'Diddy' Combs'un Los Angeles ve Miami'deki iki evine federal ajanlar tarafından düzenlenen baskını, şoke eden gerçekler zincirini de beraberinde getirdi.

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Hollywood’un kirli pedofili ağı! Rapçi Diddy’nin evinden çıktı | Gözler Justin Bieber ve Usher’a çevrildi

Aylar önce ilk olarak eski sevgilisi Cassandra Ventura tarafından tecavüz ve tacizle suçlanan Diddy hakkında daha sonra da insan ticareti, cinsel saldırı, psikolojik ve fiziksel şiddet suçlamaları gelmişti.