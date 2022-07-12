Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa’da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür

"ZAMANLA UNUTULMAYACAK KADAR KORKUNÇ BİR SOYKIRIM"

Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." dedi.