12 Temmuz 2022, Salı
Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa'da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür
Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Srebrenitsa'da 1995 yılında işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden ailelerden tam 27 yıl sonra özür diledi. Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." şeklinde konuştu.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 01:19
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