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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa'da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür

Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren, Srebrenitsa'da 1995 yılında işlenen soykırımda yakınlarını kaybeden ailelerden tam 27 yıl sonra özür diledi. Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." şeklinde konuştu.

AA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 01:19
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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa’da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür

Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 tarihinde binlerce kişinin katledildiği soykırımın 27'nci senesinde Hollanda Savunma Bakanı Kajsa Ollongren eski akümülatör fabrikasında gerçekleştirilen anma töreninde açıklamalarda bulundu.

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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa’da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür

"ZAMANLA UNUTULMAYACAK KADAR KORKUNÇ BİR SOYKIRIM"

Srebrenitsa'nın 27 yıldır korkunç hatıralara ev sahipliği yaptığına işaret eden Ollongren, "Güvenli alan sunması gereken Birleşmiş Milletler (BM) askerlerine olan güvensizlik de hissediliyor. Bu, zamanla unutulmayacak kadar korkunç bir soykırım ve zaman sizin kaybettiklerinizin acısını asla azaltmayacak." dedi.

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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa’da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür

"SREBRENİTSA EZİP GEÇİLDİ"

Ollongren, uluslararası kurumların masum halkı koruyacağına dair söz verdiklerini vurgulayarak, "Hollanda da bunlardan biriydi. Her şeye rağmen Srebrenitsa ezip geçildi. Askerlerimiz görevlerini yerine getirmek ve savunmasız insanlara yardım edebilmek için ellerinden geleni yaptı." diye konuştu.

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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa’da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür
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Hollanda’dan 27 yıl sonra Srebrenitsa’da binlerce kişinin katledildiği soykırım için özür

Bu arada kurbanların yakınlarınca 2007'de açılan davada Lahey Bölge Mahkemesi, Srebrenitsa'nın işgali sırasında Birleşmiş Milletler bünyesinde görevli Hollandalı askerlere sığınan 300 Boşnak sivilin Sırplara teslim edilmesinden Hollanda'yı suçlu bulmuştu.