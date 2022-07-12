ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen veriler içinde yaşça küçük kız çocuklarıyla uygun olmayan fotoğrafları, uyuşturucu madde ile silah kullanımına dair yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Biden'ın babasını "Pedofili Peder" ismiyle telefona kaydettiği iddai edildi. İşte ayrıntılar...