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ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdırıldı. Hunter Biden'ın olduğu iddia edilen veriler içinde yaşça küçük kız çocuklarıyla uygun olmayan fotoğrafları, uyuşturucu madde ile silah kullanımına dair yazışmaları ve görüntüleri yer aldı. Hunter Biden'ın babasını "Pedofili Peder" ismiyle telefona kaydettiği iddai edildi. İşte ayrıntılar...

İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 00:55
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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'a ait olduğu öne sürülen telefon verileri internete sızdırıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

UYGUNSUZ GÖRÜNTÜ VE KONUŞMALAR….

Hunter Biden'ın telefonunda yaşça ufak kız çocuklarıyla uygunsuz resimleri, uyuşturucu madde ve silah kullanımına ilişkin mesajlaşmaları ve görüntüleri ortaya çıktı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

İCLOUD HESABININ ŞİFRESİ KIRILDI

ABD'de anonim kullanıcılardan oluşan "4chan" adlı bir internet sitenin kullanıcıları, Hunter Biden'ın iCloud hesabının şifresini kırarak, iPhone ve iPad'inden veri sızdırdıklarını iddia etti.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

GÖRÜNTÜLER İNTERNETE SIZDIRILDI

Kullanıcılar ortaya attıkları iddialarla beraber Hunter Biden'ın telefon ve bilgisayarından alındığı iddia edilen görüntüleri de internette paylaştı.

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ABD Başkanı Joe Biden’ın oğlu Hunter hakkında şoke eden iddialar! Telefon verileri sızdırıldı: Pedofili Peder

"PEDOFİLİ PEDER"

Babası Biden'ı "Pedofili Peder" adıyla telefona kaydettiği öne sürüldü.