12 Temmuz 2022, Salı
Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı'nda böyle görüntülendi
Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor. Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.
Giriş Tarihi: 12.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:14
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