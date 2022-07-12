Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı'nda böyle görüntülendi

Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor. Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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