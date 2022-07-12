12 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı'nda böyle görüntülendi

Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı'nda böyle görüntülendi

Irak'ın Necef kentindeki Vadi es-Selam Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor. Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor. Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Giriş Tarihi: 12.07.2022 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022 11:14
  • 1
  • 32
Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı’nda böyle görüntülendi

Irak'ın Necef'te kentinde Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerden itibaren mezarlığa gelen aileler, yakınlarına dua etmek için mezarlıklara akın etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 32
Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı’nda böyle görüntülendi

Necef kentindeki Vadi es-Selam (Barış Vadisi) Mezarlığında 6 milyon civarında mezar bulunuyor.

  • 3
  • 32
Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı’nda böyle görüntülendi

Yaklaşık 6 kilometrekare alana yayılan Vadi es-Selam, dünyanın en büyük mezarlığı olarak kabul ediliyor.

  • 4
  • 32
Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı’nda böyle görüntülendi
  • 5
  • 32
Dünyanın en büyük mezarlığı! Kurban Bayramı’nda böyle görüntülendi