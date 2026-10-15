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Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
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Almanya'da, Alman Demir Yollarının (DB) tüm tren istasyonları için getirdiği alkol tüketimi yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek 1

DB'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonunda uygulanacak alkol yasağıyla, yolcuların güvenliğinin artırılması ve istasyonların daha temiz hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce yaklaşık 40 büyük tren istasyonunda uygulanan yasağın olumlu sonuçlar verdiği, düzenlemenin çöp miktarının ve yolcular arasındaki çatışmaların azalmasına katkı sağladığı, yolcular ve demir yolu çalışanları için daha rahat bir ortam oluşturduğu ifade edildi.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek 2

İstasyonlardaki işletmelerin de kamusal alanlarda güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamayı desteklediği belirtildi.

DB tarafından yaptırılan bir ankette, katılımcıların yüzde 80'inin tren istasyonlarında alkol tüketimi yasağını desteklediği, sadece yüzde 9'unun buna karşı çıktığı belirlendi.

Yeni düzenleme, DB'nin tesis kurallarının bir parçası olarak uygulanacak.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek 3

İstasyonlarda ve şirketin internet sitesinde yayımlanan kurallar kapsamında DB güvenlik personeli, denetimler sırasında yasağı ihlal edenlere müdahale edebilecek.

İhlalin tekrarlanması halinde ihlalde bulunan kişilere istasyonlara giriş yasağı getirilebilecek.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek 4

Yemek ve içecek satış noktaları düzenlemenin dışında tutulurken, yolcuların kapalı alkollü içecekleri bagajlarında taşımasına veya satın aldıkları kapalı ürünleri yanlarında bulundurmasına izin verilecek.

Almanya'da, aralarında Köln, Heidelberg, Münih ve Hamburg merkez tren istasyonlarının da bulunduğu çok sayıda istasyonda alkol tüketimi yasağı daha önce uygulanmaya başlanmıştı.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek 5

Berlin Merkez İstasyonu, Berlin Gesundbrunnen, Kiel Merkez İstasyonu ve Braunschweig Merkez İstasyonu da 1 Eylül itibarıyla uygulamaya dahil edilmişti.

Almanya'da 5 bin 700 tren istasyonunda alkol tüketimi yasağı yürürlüğe girdi, ihlalde bulunanlara giriş yasağı getirilebilecek 6

DB yönetimi, yasak kararını 21 Temmuz'da almıştı

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