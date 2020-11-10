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11 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni tehlike Cluster-5 virüsü! 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü Yeni tehlike Cluster-5 virüsü! 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü
Cluster-5 virüsü dünya için yeni tehlike! Dünyanın en büyük vizon kürkü (mink kürkü) üreticisi Danimarka'da, vizonlarda rastlanan mutasyona uğramış koronavirüsün (Covid-19) insanlara bulaşmaya başlamasından dolayı yaklaşık 17 milyon vizon toplu mezarlara gömüldü. Danimarka'dan sonra dört Avrupa ülkesi ve ABD'de de görülen 'Cluster-5 virüs'ü dünya çapında paniğe yol açtı, virüsü yayan hayvanlar askeri üste itlaf ediliyor. Peki Cluster-5 virüsü nedir? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 10.11.2020 23:21 Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 23:24
31 Aralık 2019 tarihinde Çin'in dünyaya resmen ilan ettiği koronavirüs salgınında son verilere göre pozitif testlerin sayısı 51 milyona yaklaşırken, can kayıpları 1 milyon 263 bini aştı.
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1 milyon 110 bini aşkın vakayla ABD'nin başı çektiği listede Hindistan ve Brezilya'yı salgının yeni merkez üssü Fransa takip ediyor. Fransa'da günlük pozitif sonuç veren testlerin sayısı 60 binleri bulurken, diğer Avrupa ülkeleri de Covid-19'un yayılmasının önüne geçemiyor.
İtalya 1 milyon sınırına yaklaştı, Almanya'dan İngiltere ve İspanya'ya birçok ülkede karantina günlerine geri dönüldü. Avrupa genelinde yüzlerce şehirde gece sokağa çıkmak yasak.
Koronavirüs salgınında ilk kez geçen hafta dünya genelinde günlük vakalar 600 bini aşarken, Danimarka'dan yayılan mutasyona uğramış virüs şok etkisi yarattı.
Danimarka'da vizon çiftliklerinde koronavirüs tespit edilmesiyle başlayan kaos, hafta sonu itibariyle kıta değiştirip Kuzey Amerika'ya ulaştı.