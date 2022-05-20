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Norveç'te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Norveç'in Kongsberg kasabasında, düzenlenen oklu saldırıya ailt gürüntüler kan dondurdu. 38 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in 13 Ekim 2021'de 5 kişiyi öldürdüğü saldırının duruşması dün yapıldı. duruşmada polis, Bråthen'in yay ok ve bıçakla girdiği mağazanın görüntülerini gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:58 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:58
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Norveç’te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Norveç'in Kongsberg kasabasında, 13 Ekim 2021'de bir marketin yakınında oklu saldırı düzenleyen Danimarkalı Espen Andersen Brathen, kendisine yöneltilen cinayet suçlamalarını kabul etti.

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Norveç’te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Bugün Buskerud Bölge Mahkemesi'nde başlayan davada, Brathen, "Tüm suçlamaları kabul ediyorum." dedi.

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Norveç’te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Oklu saldırıda 5 kişiyi öldüren Brathen'in davasının bir ay sürmesi bekleniyor.

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Norveç’te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

The Associated Press (AP) tarafından elde edilen suçlama belgelerine göre, savcılar Brathen'in, "akıl sağlığının yerinde olmadığı" gerekçesiyle cezasını ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde çekmesini talep ediyor.

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Norveç’te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı

Duruşmada saldırıya ait görüntüler izletildi.