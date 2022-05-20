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Norveç'te süpermarkette oklu saldırı! Dehşet dolu anlara ait görüntüler ortaya çıktı
Norveç'in Kongsberg kasabasında, düzenlenen oklu saldırıya ailt gürüntüler kan dondurdu. 38 yaşındaki Espen Andersen Brathen'in 13 Ekim 2021'de 5 kişiyi öldürdüğü saldırının duruşması dün yapıldı. duruşmada polis, Bråthen'in yay ok ve bıçakla girdiği mağazanın görüntülerini gösterdi.
Giriş Tarihi: 20.05.2022 12:58Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 12:58