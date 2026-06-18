Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde

Fransa, dijital bağımlılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. 2018'den bu yana ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı, yeni eğitim-öğretim yılında liseleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, öğrencilerin derslere ve sosyal yaşama daha fazla odaklanmasını hedefliyor.

Fransa'da eğitim alanında dijital bağımlılığa karşı adeta savaş açıldı. 2018 yılından bu yana ilk ve ortaokullarda başarıyla uygulanan cep telefonu yasağı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren liseleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. FRANSA LİSELERDE CEP TELEFONUNU NEDEN YASAKLIYOR? Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan bu radikal karar, öğrencilerin okul ortamında dijital dünyadan kopup derslerine ve sosyal etkileşime odaklanmasını hedefliyor.

2018'DEN BU YANA SÜREGELEN SIKI DENETİM Fransa'da eğitim kurumlarında dijital disiplini sağlamak adına atılan adımlar yeni değil. Konunun detaylarını aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Fransa'da 2018 yılından bu yana ortaokul ve ilkokullarda cep telefonu yasağı halihazırda uygulanıyor. Öğrencilerin okula girişten itibaren telefonlarını kapalı tutmaları veya çantalarında bulundurmaları zorunlu kılınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Mevcut uygulamanın lise düzeyine de taşınmasıyla birlikte, eğitimde "telefonsuz okul" modelinin tam kapasiteyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

LİSELERDE YENİ DÖNEM EYLÜL'DE BAŞLIYOR Eğitim dünyasında geniş yankı uyandıran kararın takvimi de netleşmeye başladı. Fransa Eğitim Bakanı, "Cep telefonu yasağını Eylül ayından itibaren, yani yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcıyla birlikte liselerde de devreye almayı planlıyoruz." sözleriyle milyonlarca lise öğrencisini yakından ilgilendiren süreci ilan etti.