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Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde

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ahaber.com.tr - Özel Haber

Fransa, dijital bağımlılıkla mücadelede yeni bir adım atıyor. 2018'den bu yana ilkokul ve ortaokullarda uygulanan cep telefonu yasağı, yeni eğitim-öğretim yılında liseleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor. Eylül ayında yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, öğrencilerin derslere ve sosyal yaşama daha fazla odaklanmasını hedefliyor.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 1

Fransa'da eğitim alanında dijital bağımlılığa karşı adeta savaş açıldı. 2018 yılından bu yana ilk ve ortaokullarda başarıyla uygulanan cep telefonu yasağı, önümüzdeki eğitim-öğretim yılından itibaren liseleri de kapsayacak şekilde genişletiliyor.

FRANSA LİSELERDE CEP TELEFONUNU NEDEN YASAKLIYOR?

Fransa Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan bu radikal karar, öğrencilerin okul ortamında dijital dünyadan kopup derslerine ve sosyal etkileşime odaklanmasını hedefliyor.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 2

2018'DEN BU YANA SÜREGELEN SIKI DENETİM

Fransa'da eğitim kurumlarında dijital disiplini sağlamak adına atılan adımlar yeni değil. Konunun detaylarını aktaran A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Fransa'da 2018 yılından bu yana ortaokul ve ilkokullarda cep telefonu yasağı halihazırda uygulanıyor. Öğrencilerin okula girişten itibaren telefonlarını kapalı tutmaları veya çantalarında bulundurmaları zorunlu kılınmış durumda." ifadelerini kullandı.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 3

Mevcut uygulamanın lise düzeyine de taşınmasıyla birlikte, eğitimde "telefonsuz okul" modelinin tam kapasiteyle hayata geçirilmesi planlanıyor.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 4

LİSELERDE YENİ DÖNEM EYLÜL'DE BAŞLIYOR

Eğitim dünyasında geniş yankı uyandıran kararın takvimi de netleşmeye başladı. Fransa Eğitim Bakanı, "Cep telefonu yasağını Eylül ayından itibaren, yani yeni eğitim-öğretim yılının başlangıcıyla birlikte liselerde de devreye almayı planlıyoruz." sözleriyle milyonlarca lise öğrencisini yakından ilgilendiren süreci ilan etti.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 5

Yaz ayları boyunca yasal altyapısı tamamlanacak olan düzenleme, lise çağındaki gençlerin okul sınırları içerisinde akıllı cihaz kullanımına sınırlama getirecek.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 6

SOSYAL MEDYA VE DİJİTAL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ BİRLEŞİYOR

Fransa'nın bu hamlesi sadece telefon kullanımıyla da sınırlı kalmıyor. Dijital güvenliği bir bütün olarak ele alan hükümet, sosyal medya kullanımına yönelik de yeni kısıtlamalar üzerinde çalışıyor.

Fransa'da liselerde cep telefonu yasağı başlıyor: Yeni dönem eylülde 7

A Haber muhabiri Ömer Aydın, "Liselerdeki telefon yasağı ile 15 yaş altına getirilmesi planlanan sosyal medya yasağının birlikte kanunlaştırılması hedefleniyor. Bu iki önemli adımın Avrupa Birliği müktesebatına uygun şekilde, el birliğiyle ve hızla yasalaşması için çalışmalar sürüyor." ifadeleriyle sürecin kapsamını aktardı. 1 Eylül itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu yasaklar, Fransa eğitim sisteminde dijital bir temizlik dönemi başlatacak.

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