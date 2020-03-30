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Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump son yaptığı açıklamada 2 hafta içinde Koronavirüsün ülkesinde en yüksek seviyeye ulaşacağını belirtti. Trump "2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" dedi. Koronavirüs konusunda yine bunun dışında şoke edici başka bilgiler de geldi.

Giriş Tarihi: 30.03.2020 08:04 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020 08:06
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Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

Amerika Birleşik Devletleri Koronavirüs ile çok şiddetli bir biçime karşılaştı. ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin uygunlanma süresini 30 Nisan'a kadar uzattıklarını açıkladı.

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Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

Trump, Beyaz Saray'da Kovid-19 salgınına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Virüs konusunda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, "Salgındaki ölüm oranlarının 2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz." diye konuştu.

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Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

Trump, Beyaz Saray'ın açıkladığı Kovid-19 önlemleri konusunda yeni bir karar aldıklarını dile getirerek, "Önümüzdeki iki hafta çok önemli. Herkes üzerine düşeni yapmalı ve sosyal mesafeye dikkat etmeli. Bu kabus elbet bir gün bitecek. Kovid-19 önlemlerini 30 Nisan'a kadar uzatma kararı aldık." dedi.

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Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

Donald Trump, daha önceki "ülkeyi 12 Nisan'daki Paskalya'ya kadar tekrar eski haline getirmek istiyorum" açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Ben bunu sadece bir temenni olarak söylemiştim." ifadesini kullandı.

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Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

"ZAFERİ KAZANMADAN ÖNCE GALİBİYET İLAN ETMEKTEN DAHA KÖTÜ BİR ŞEY OLAMAZ"

Trump, Kovid-19 ile mücadeleden eskisinden daha güçlü çıkacaklarına inandıklarını belirterek, "Ancak zaferi kazanmadan önce galibiyet ilan etmekten daha kötü bir şey olamaz." dedi.