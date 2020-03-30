Donald Trump corona virüs ile ilgili korkunç bilgiyi paylaştı!

Tüm dünyada hızla yayılan koronavirüs ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Dünya genelinde koronavirüs salgınının en fazla yayıldığı ülke haline gelen ABD'de Başkan Donald Trump son yaptığı açıklamada 2 hafta içinde Koronavirüsün ülkesinde en yüksek seviyeye ulaşacağını belirtti. Trump "2 haftaya kadar en yüksek seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. 1 Haziran'a kadar ise iyileşme sürecinde olmayı umuyoruz" dedi. Koronavirüs konusunda yine bunun dışında şoke edici başka bilgiler de geldi.