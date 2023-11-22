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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var

Son dakika haberine göre ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı açıklandı. FBI'ın saldırıyı "terör saldırısı girişimi" olarak değerlendirdiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 22.11.2023 23:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 23:45
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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

ABD basınında yer alan haberlerde, FBI'ın söz konusu patlamayı "terör saldırısı" girişimi olarak ele aldığı aktarıldı.

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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var

ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de yaralandığı açıklandı.

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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var

Hayatını kaybeden 2 kişinin patlamanın meydana geldiği araçta bulunduğu, yaralanan kişinin ise sınır devriyesi personeli olduğu ifade edildi.

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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var

FBI PATLAMAYI "TERÖR SALDIRISI" GİRİŞİMİ OLARAK ELE ALIYOR
ABD basınının isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberlerde, FBI'ın söz konusu patlamayı "terör saldırısı" girişimi olarak ele aldığı aktarıldı.

PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

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ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü’nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var

Patlama nedeniyle ABD-Kanada arasındaki 4 köprüde geçişlerin durdurulduğu belirtildi.