23 Kasım 2023, Perşembe
ABD-Kanada sınırındaki Rainbow Köprüsü'nde patlama! Terör alarmı verildi: Ölüler var
Son dakika haberine göre ABD-Kanada sınırındaki Niagara Nehri üzerinde yer alan Rainbow Köprüsü'nden ABD'ye geçiş yapan bir araçta patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise yaralandığı açıklandı. FBI'ın saldırıyı "terör saldırısı girişimi" olarak değerlendirdiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 22.11.2023 23:45 Güncelleme Tarihi: 22.11.2023 23:45
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