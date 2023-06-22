22 Haziran 2023, Perşembe
Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan'a mı ait?
Titanik'i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından Pazar gününden beri haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken denizaltında birkaç saatlik oksijen kaldığı tahmin ediliyor. ABD Sahil Güvenlik, arama çalışmaları esnasında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Ancak seslerin Titan'a ait olduğu kesin değil.
Giriş Tarihi: 22.06.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:12
- 1
- 14
- 2
- 14
- 3
- 14
- 4
- 14
- 5
- 14