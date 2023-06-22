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Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan'a mı ait?

Titanik'i ziyaret ederken iletişimi kesilen Titan denizaltısından Pazar gününden beri haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları sürerken denizaltında birkaç saatlik oksijen kaldığı tahmin ediliyor. ABD Sahil Güvenlik, arama çalışmaları esnasında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Ancak seslerin Titan'a ait olduğu kesin değil.

Giriş Tarihi: 22.06.2023 08:59 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 09:12
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Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan’a mı ait?

1912'de buz dağına çarparak batan Titanik'in Atlas Okyanusu'ndaki enkazına turistik amaçla sefer yaparken kaybolan denizaltını arama çalışmaları sürüyor.

Kayıp denizaltında 5 kişi var.

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Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan’a mı ait?

Denizaltıdakilerin havacılık sektöründe hizmet veren Action Aviation'ın sahibi İngiliz milyarder Hamish Harding, Pakistanlı iş insanı Şahzada Davud ve oğlu Süleyman Davud, denizaltının sahibi OceanGate şirketinin kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Stockton Rush ve Fransız denizaltı pilotu Paul Henry Nargeolet olduğu biliniyor.

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Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan’a mı ait?

SON 24 SAATTE NELER OLDU?

ABD Sahil Güvenlik, kayıp Titanic denizaltısını arama çalışmalarında daha fazla ses duyulduğunu söyledi. Hala bu seslerin ne olduğunu bilmiyorlar ama kurtarma ekipleri bölgeyi arıyor.

Eski ABD Donanması nükleer denizaltı komutanı David Marquet, umut verici seslerin Titan denizaltısından gelmeyebileceği konusunda uyardı.

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Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan’a mı ait?

"Gürültülerin onlardan kaynaklandığını düşünmüyorum, sadece doğal sesler olabilir. Gürültüler duyuyoruz ve bölgeye daha fazla gemi geliyor ve sonra daha fazla gürültü duyuyoruz ve bunun bir tesadüf olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Zaman daralıyor: Birkaç saatlik oksijenleri kaldı! Gelen sesler Titan’a mı ait?

OKSİJEN İÇİN ZAMAN DARALIYOR

OceanGate'in Titan denizaltısı için yüzey araması genişletildi ve yaklaşık 40 bin kilometrelik alanda 4 kilometre derinlikte yapılıyor.

Kanada Kraliyet Hava Kuvvetleri uçakları, genişletilmiş aramaya en son eklenenler arasında.