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17.01.2020

Son dakika haberi: Darbeci Hafter Yunanistan’a sığındı! Dikkat çeken ziyaret

Darbeci Hafter, 19 Ocak’ta Almanya’da yapılacak olan Libya toplantısı öncesinde Yunanistan’a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı.Yunanistan'a giden darbeci Hafter, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Almanya’nın Libya toplantısına Yunanistan’ı davet etmemesi Yunan makamları tarafından şok etkisi yaratmıştı. Darbeci Hafter'in de Berlin'deki toplantı öncesinde Yunanistan'ı ziyaret etmesi akıllarda soru işareti bıraktı. Peki görüşmede neler konuşuldu? Yunanistan ne yapmaya çalışıyor? Detayları A Haber muhabiri Manolis Kostidis anlattı…

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