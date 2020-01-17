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Tarihin en gizemli ailesi Rothschild! Dikkat çeken detay...

Uluslararası finans alanında Rothschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur! Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir. Peki dünyayı yönettikleri söylentileri doğru mu? Rothschild ailesi gerçekte ne kadar güçlü? İşte sırlarla dolu Rothschild ailesi ve bilinmeyenleri...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 15:35
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Tarihin en gizemli ailesi Rothschild! Dikkat çeken detay...

1. ROTSCHİLD AİLESİ NASIL DOĞDU?

Uluslararası finans alanında Rotschild kadar etkili olduğu düşünülen, özel bir aile daha yoktur.

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Tarihin en gizemli ailesi Rothschild! Dikkat çeken detay...

Kralları, dükleri, psikoposları çok rahat bir şekilde kullanabilen bu aile hakkında tarih boyunca birçok şey yazılmış, çizilmiştir.

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Tarihin en gizemli ailesi Rothschild! Dikkat çeken detay...

Ancak bir ailenin sıfırdan dünyanın en etkili 'hanedanlıklarından' birine dönüşmesi, herzaman ilgi çekici bir hikayedir.

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Tarihin en gizemli ailesi Rothschild! Dikkat çeken detay...

Frankfurtlu bir tüccar olan Anselm Moses Bauer, o dönemlerde rehincilik, tefecilik, antikacılık gbi işlerle ilgileniyordu.

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Tarihin en gizemli ailesi Rothschild! Dikkat çeken detay...

Yahudilerin toplum içinde meslek bakımından bazı kısıtlamalara tabii tutulmasından dolayı, kendileriyle bütünleşecek bu mesleğe yöneldiler.