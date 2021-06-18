SON DAKİKA! İran yeni cumhurbaşkanını seçiyor

İranlı seçmen Mahsa Latifi, "Bir İranlı olarak seçimlerde benim de söyleyecek bir sözüm var. Seçimlere katılmak benim görevim. Yeni seçilecek Cumhurbaşkanın ise bize verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.