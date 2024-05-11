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Farsça, Arapça, İtalyanca, Korece... Dünyada en çok konuşulan diller listelendi! Türkçe hepsini geride bıraktı
Ethnologue'un 2023 yılı verilerine göre, dünya genelinde en çok konuşulan diller sıralaması yeniden güncellendi. Bu yeni rapora göre, İngilizce, toplamda 1 milyar 452 milyon kişi tarafından konuşularak dünyanın en yaygın dili olarak öne çıkıyor. İngilizce'nin global ölçekteki popülerliği, onu uluslararası iş, eğitim, teknoloji ve diplomasi alanlarında vazgeçilmez kılıyor. Peki, Türkçe bu küresel dil haritasında kaçıncı sırada yer alıyor ve dünya genelinde kaç kişi tarafından konuşuluyor? İşte dil sıralamasındaki detaylar ve Türkçe'nin konumu.