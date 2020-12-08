Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong isimli kadın 20 yıl önce sokaktan terk edilmiş bir köpeği kurtardı. Şimdi ise evini 1300'den fazla köpek, 100 kedi, 4 at ve bir dizi tavşan ve kuşla paylaşıyor ve hayvanların sayısı artmaya devam ediyor. Junhong, kazalardan köpek eti ticareti için kaçırılmaya kadar hayvanları olabilecek tüm tehlikelere karşı korumak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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