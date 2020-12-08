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Haberler Galeri Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong isimli kadın 20 yıl önce sokaktan terk edilmiş bir köpeği kurtardı. Şimdi ise evini 1300'den fazla köpek, 100 kedi, 4 at ve bir dizi tavşan ve kuşla paylaşıyor ve hayvanların sayısı artmaya devam ediyor. Junhong, kazalardan köpek eti ticareti için kaçırılmaya kadar hayvanları olabilecek tüm tehlikelere karşı korumak için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 08.12.2020 10:59 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 11:03
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Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

Çin'in güneybatısındaki Chongqing kentinde yaşayan Wen Junhong, 20 yıl önce sokakta yaralı halde bulduğu Pekinez türü bir köpeği evine aldı ve "nazik ve sessiz" anlamına gelen Wenjing adını verdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

Fakat Wen, farklı köpekleri kurtarmaya devam etti ve şu an evini yaklaşık bin 500 sokak hayvanıyla paylaşıyor.

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Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

68 yaşındaki kadın sokakta köpekleri kazalardan köpek eti ticareti için kaçırılmaya kadar hayvanları olabilecek tüm tehlikelere karşı korumak için böyle bir yolu seçtiğini açıkladı.

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Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

"DÜNYA SADECE BİZE AİT DEĞİL, TÜM YAŞAMLARA SAYGI DUYMALIYIZ"
Wen, " Bu köpeklere bakmamız çok önemli. Dünya sadece bize ait değil, tüm yaşamlara saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

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Günde yüzlerce kilo mama pişiriyor! 65 yaşındaki kadının evindeki hayvan sayısı dudak uçuklattı

MİLYONLARCA BAŞIBOŞ KEDİ VE KÖPEK VAR
Diğer taraftan, Çin'de köpek sahipliği daha önce burjuva eğlencesi olarak görüldüğü için Komünist Çin'in kurucusu Mao'nun liderliğinde yasaklandı.