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Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin'de bu defa 5'inci bacağı olan bir ineğin görenleri şaşırttı. Çin'in Shaanxi kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 5 bacaklı 8 aylık inek görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 13:16
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Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin'de bu defa 5'inci bacağı olan bir ineğin görenleri şaşırttı.

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Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

Çin'in Zhanjian kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 8 aylıık ineğin sırtındaki 5'inci bacak görenleri hayrete düşürdü.

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Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

İneğin sahibi Zhao, bazı köylülerin durumu 'uğursuz' olarak değerlendirmesi sonucu ineğin doğumu nedeniyle endişeli olduğunu ifade etti.

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Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

Zhao ayrıca, ineğin sahip olduğu 5'inci bacağın inekle birlikte geliştiğini belirtti.

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Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

Doğduğunda 10 kilogram olduğu ifade edilen ineğin şu an yaklaşık 100 kg olduğu belirtildi.