Görenleri şaşırtan inek! İlk bakışta kimse fark edemiyor ama öyle bir özelliği var ki...

Sık sık mutant hayvanların varlığı ile gündeme gelen Çin'de bu defa 5'inci bacağı olan bir ineğin görenleri şaşırttı. Çin'in Shaanxi kentinde bir çiftlikte yetiştirilen 5 bacaklı 8 aylık inek görenleri hayrete düşürdü.

Giriş Tarihi: 21.11.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 13:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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