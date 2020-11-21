Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
21 Kasım 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump'a kötü haber! Soruşturma başlatıldı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump'a kötü haber! Soruşturma başlatıldı
Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın başı derde girdi. Sık sık özel hayatıyla ve lüks tatil harcamalarıyla gündeme gelen Ivanka Trump hakkında soruşturma açıldı. New York Başsavcısı, ödenen danışmanlık ücretlerinin araştırılması için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 21.11.2020 11:06 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020 11:09
New York Başsavcılığı, Başkan Donald Trump'ın iş anlaşmaları ve vergi ödemelerine dair yürütülen soruşturma kapsamında kızı Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretleriyle ilgili harekete geçti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
New York Başsavcısı Letitia James'in Ivanka Trump'a ödenen danışmanlık ücretlerine ilişkin kayıtlar için Trump Organization'a bir mahkeme celbi gönderdiğini söyledi.
Independent Türkçe'nin New York Times'a dayandırdığı haberde; ismi saklı tutulan kaynak benzer bir mahkeme celbinin, aynı doğrultuda bir ceza soruşturması yürüten Manhattan bölge savcısı tarafından Başkan Trump'ın şirketine gönderildiğini bildirdi.
Kayıtların istenmesine dair mahkeme talebi, kısmen Trump'ın 20 yıllık vergi beyannamelerine dayanan ve Başkan'ın birkaç yıl içinde şirketin gelir vergisi yükümlülüğünü bir işletme gideri olarak 26 milyon dolarlık (yaklaşık 200 milyon TL) danışmanlık ücretlerini düşürerek azalttığı haberinin ardından geldi.
Gelişmeye Twitter hesabından tepki gösteren Ivanka Trump, "Bu açık ve basit bir taciz. New York şehrindeki Demokratların işi olan bu 'soruşturma', yüzde 100 siyaset, propaganda ve öfke kaynaklı. Burada hiçbir şey olmadığını ve herhangi bir vergi indirimi olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu politikacılar düpedüz acımasız" ifadelerini kullandı.