Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump'a kötü haber! Soruşturma başlatıldı

Gelişmeye Twitter hesabından tepki gösteren Ivanka Trump, "Bu açık ve basit bir taciz. New York şehrindeki Demokratların işi olan bu 'soruşturma', yüzde 100 siyaset, propaganda ve öfke kaynaklı. Burada hiçbir şey olmadığını ve herhangi bir vergi indirimi olmadığını çok iyi biliyorlar. Bu politikacılar düpedüz acımasız" ifadelerini kullandı.