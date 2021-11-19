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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor
Dünyanın en ölümcül ve tehlikeli ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının bir yeni üyesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilirken ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski taşıdığı ifade edildi.
Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:09Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:10