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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor

Dünyanın en ölümcül ve tehlikeli ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının bir yeni üyesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi. Yeşil elmaya benzer meyvesini ısırmanın büyük riskler barındırdığı belirtilirken ağacın dallarının altında durmanın bile ölüm riski taşıdığı ifade edildi.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 10:09 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021 10:10
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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor

Dünyanın en ölümcül ağacı olarak bilinen Manşinel ağacının yeni bir tanesi ABD'nin Florida eyaletinde tespit edildi.

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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor

2011 yılında "Guinness Rekorlar Kitabı" tarafından dünyanın en tehlikeli ağacı olarak adlandırılan ağaç şu ana kadar sadece ABD'nin Florida eyaletinde ve Karayipler'in bazı bölgelerinde görüldü.

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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor

Guinness Rekorlar Kitabı, ağacı "Altında durulsa bile ölümcül riskler barındırıyor" ifadeleriyle tanımlarken, "Yağmurda altında durmak bile, herhangi bir özsuyu içeren yağmur damlaları ile canlı teni ıslanırsa, bu kabarması için yeterlidir" diyor.

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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor

Bakıldığında zararsız gibi görünen Manşinel ağacı, yeşil elmaya benzeyen meyveler verirken, "yeşil ve yapraklı bir ağaç" olarak tanımlanıyor.

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Gölgesinde durmak bile öldürebilir! Dünyanın en ölümcül ağacı: Yeşil elmaya benziyor

Bununla birlikte ağacın kabuğu, özsuyu ve meyvesinin insanlar için çok tehlikeli olduğu ve ölümcül sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtiliyor.