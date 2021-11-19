Dünyanın gözü Akdeniz'de! ABD Rusya'ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

Rusya ve ABD arasındaki gerginlik sıcak sularda da devam ediyor. ABD, Akdeniz'deki 130 milyon dolarlık 'sır kutusu' için harekete geçti. Araştırmalar başlarken ABD Rusya'nın bölgeye yaklaşmaması için bölgeye savaş gemileri gönderdi. Dünya basınının yakında takip ettiği Akdeniz'den yansıyan fotoğraflar dikkat çekti.