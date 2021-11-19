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Dünyanın gözü Akdeniz'de! ABD Rusya'ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

Rusya ve ABD arasındaki gerginlik sıcak sularda da devam ediyor. ABD, Akdeniz'deki 130 milyon dolarlık 'sır kutusu' için harekete geçti. Araştırmalar başlarken ABD Rusya'nın bölgeye yaklaşmaması için bölgeye savaş gemileri gönderdi. Dünya basınının yakında takip ettiği Akdeniz'den yansıyan fotoğraflar dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:36
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Dünyanın gözü Akdeniz’de! ABD Rusya’ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

ABD, Pasifik Okyanusu'na gönderdiği savaş gemilerini Akdeniz'deki araştırma nedeniyle geri çevirdi. Rusya'nın bölgeye gelmesinden korkan ABD güç gösterisi için savaş gemilerini Akdeniz'e gönderdi. ABD, Akdeniz'de neredeyse 1600 metre derinlikteki 130 milyon dolarlık 'sır kutusu'na ulaşmak için devreye giriyor.

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Dünyanın gözü Akdeniz’de! ABD Rusya’ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

İngiltere Kraliyet Donanması'na (RAF) ait uçak gemisi HMS Queen Elizabeth ve beraberindeki savaş gemileri Mısır açıklarındayken bir savaş uçağı rutin tatbikat için havalandı.

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Dünyanın gözü Akdeniz’de! ABD Rusya’ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

100 milyon Sterlin (130 milyon dolar) değerindeki F-35 jeti, kalkıştan dakikalar sonra Akdeniz'e çakıldı. Savaş uçağını kullanan pilot fırlatma koltuğunu kullanarak ölümden kurtuldu.

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Dünyanın gözü Akdeniz’de! ABD Rusya’ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

İngiliz donanmasına ait ekipler hafif yaralanan uçağın pilotunu helikopterle kurtardı ancak uluslararası sulara öğle saatlerinde düşen uçağın tam konumu tespit edilemedi.

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Dünyanın gözü Akdeniz’de! ABD Rusya’ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar

Dünyanın en pahalı uçakları arasında gösterilen F-35'in bulunması için zamana karşı bir yarış veriliyor. İngilizler ve ABD'lilerin korkusu, Rusya'nın yeni nesil jete kendilerinden önce ulaşması.