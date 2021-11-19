19 Kasım 2021, Cuma
Dünyanın gözü Akdeniz'de! ABD Rusya'ya karşı savaş gemilerini gönderdi! İşte fotoğraflar
Rusya ve ABD arasındaki gerginlik sıcak sularda da devam ediyor. ABD, Akdeniz'deki 130 milyon dolarlık 'sır kutusu' için harekete geçti. Araştırmalar başlarken ABD Rusya'nın bölgeye yaklaşmaması için bölgeye savaş gemileri gönderdi. Dünya basınının yakında takip ettiği Akdeniz'den yansıyan fotoğraflar dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 19.11.2021 11:36
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