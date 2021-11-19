Sokağa çıkma yasakları başladı! Avrupa’da aşı karşıtları sıraya girdi

Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Başbakan Kiryakos Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Kovid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.