Sokağa çıkma yasakları başladı! Avrupa'da aşı karşıtları sıraya girdi
Yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hastanelerde ve huzurevlerinde riskli gruplarla temasta olan sağlık personeline aşı zorunluluğu getirilmesi isteniyor. Almanya ve Avusturya'da halk, koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle aşı kuyrukları oluşturdu.
Giriş Tarihi: 19.11.2021
09:12 Güncelleme Tarihi: 19.11.2021
09:12
Avrupa'da aşılanma oranı en düşük olan ülkelerden ikisi olan Almanya ve Avusturya, kışa hazırlanırken koronavirüs vakalarında görülen yeni artış dalgasının merkezinde yer alıyor.
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Almanya Sağlık Bakanlığı, salı günü 436 bin kişinin aşı olduğunu açıkladı. Bu kişilerin 300 binine ise destekleyici doz vuruldu. Böylece son üç ayın en yüksek aşılanma sayısına ulaşılırken ülke genelinde aşılama merkezlerinde uzun kuyrukların oluştuğu görüldü.
NÜFUSLARININ YÜZDE 60'TAN FAZLASI TAM AŞILI DEĞİL Avusturya nüfusunun yaklaşık yüzde 65'i ve Almanya nüfusunun yaklaşık yüzde 68'i aşılarını tamamlamış durumda. İki ülke de Hollanda ve koronavirüs salgının ilk zamanlarında virüsten en çok etkilenen ülkeler olan İtalya ve İspanya gibi ülkelerin oldukça gerisinde.
Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Başbakan Kiryakos Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Kovid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.
Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.