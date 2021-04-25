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Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları
Dünyanın dört bir yanında sayısız katliamlara imza atan ABD, bugün sözde Ermeni soykırımını destekliyor. Ermeni lobisinin oyunlarıyla Türkiye'yi hedef alan ABD'nin Wietnam'dan Japonya'ya Afrika'dan yerlilere kadar farklı bölgelerde milyonlarca insanı katlettiği yakın tarihinin görüntüleri arşivlerden çıktı.
Giriş Tarihi: 25.04.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:32
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