25 Nisan 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

Dünyanın dört bir yanında sayısız katliamlara imza atan ABD, bugün sözde Ermeni soykırımını destekliyor. Ermeni lobisinin oyunlarıyla Türkiye'yi hedef alan ABD'nin Wietnam'dan Japonya'ya Afrika'dan yerlilere kadar farklı bölgelerde milyonlarca insanı katlettiği yakın tarihinin görüntüleri arşivlerden çıktı.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 11:32
  • 1
  • 28
Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

Tarihi soykırımlarla dolu ABD'nin yeni başkanı Biden, Türkiye'yi sözde Ermeni soykırımıyla hedef aldı. Ermeni lobisinin oyununa alet olan Biden'a ülkesinin yakın tarihi arşivlerden çıkan fotoğraflarla hatırlatıldı. İşte katliamcı ABD'nin tarihi değiştiren soykırımlarının görüntüleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 28
Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

Amerika kıtasının keşfedildiği süreçte 70 milyon Kızılderili kendi topraklarında katledildi. ABD bu katliamlar üzerine kuruldu.

  • 3
  • 28
Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

16'ncı yüzyılla 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar toplamda 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika Kıtası'na getirildi. Otuz beş milyon Afrikalı işkence ve kötü muamele neticesinde hayatını kaybetti.

ABD'NİN KARARTTIĞI HAYATLAR | İZLE

  • 4
  • 28
Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

ABD, 1945 yılında Japonya'ya iki atom bombası atarak 350 bin kişinin ölmesine ve binlerce insanın da sakat kalmasına sebep oldu.

  • 5
  • 28
Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

1945 senesinde Almanya'nın Saksonya Eyaleti'nin başkenti olan Dresden kentine üç gün süreyle havadan bomba yağdıran ABD, çocuk ve kadınların çoğunlukta olduğu 200 bin kişiyi öldürdü.