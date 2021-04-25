Gerçek soykırımcı kim? İşte ABD'nin dünya tarihini değiştiren katliamları

16'ncı yüzyılla 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar toplamda 15 milyon Afrikalı köleleştirilerek Amerika Kıtası'na getirildi. Otuz beş milyon Afrikalı işkence ve kötü muamele neticesinde hayatını kaybetti.

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