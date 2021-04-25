Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD ve NATO da olaya dahil oldu. Rusya-Ukrayna sınırındaki savaş 7 yıldır sürüyor. Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusunda hareketlilik gösterirken, dünya basını bölgeden sıcak görüntüler servis etti.