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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı
Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşından yeni görüntüler sızdı. Sınırdaki çatışmalar tüm hızıyla devam ederken bazı askerler siperlerden çıkamadı. 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Donetsk bölgesindeki Kranogorivka yerleşim birimi yakınlarında konuşlanmış Ukrayna askerleri görüntülendi.
Giriş Tarihi: 25.04.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:38
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