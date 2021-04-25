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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

Dünyanın yakından takip ettiği Rusya-Ukrayna savaşından yeni görüntüler sızdı. Sınırdaki çatışmalar tüm hızıyla devam ederken bazı askerler siperlerden çıkamadı. 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybederken, Donetsk bölgesindeki Kranogorivka yerleşim birimi yakınlarında konuşlanmış Ukrayna askerleri görüntülendi.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 09:38 Güncelleme Tarihi: 25.04.2021 09:38
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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim her geçen gün artarken, ABD ve NATO da olaya dahil oldu. Rusya-Ukrayna sınırındaki savaş 7 yıldır sürüyor. Rusya ordusu Ukrayna'nın doğusunda hareketlilik gösterirken, dünya basını bölgeden sıcak görüntüler servis etti.

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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

ABD ve NATO'nun Rusya gösterdiği 'savaş' tepkisinin ardından Putin orduya 'hazır olun' talimatı verdi. NATO üyesi bazı ülkelerin savaş gemilerini Karadeniz'e göndermesi Moskova'yı yeniden harekete geçirdi.

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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

Ukrayna sınırındaki çatışmaları takip eden basın organları sıcak görüntüleri servis etti.

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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

Rusya'nın 2014'te Kırım'ın işgalini tamamladıktan hemen sonra Ukrayna'nın doğusunda başlattığı hibrit savaş yedi yıldır aralıksız devam ediyor.

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Rusya Ukrayna savaşından yeni görüntüler servis edildi! Askerler siperde kaldı

Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.