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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi
İran'ın başkenti Tahran'ın 50 kilometre batısındaki Şehriyar ilçesinde bulunan SK-9 Köpek Eğitim Merkezi, 6 eğitmen ve 20'ye yakın personel ile İran Sağlık Bakanlığı ve ordusu ile koordineli olarak 23 günlük program çerçevesinde köpekleri, Kovid-19'u teşhis etmeleri için eğitti. Merkezde eğitim verilen köpeklerin, Kovid-19'u teşhis etmede yüzde 65,5 oranında başarı elde ettiği ileri sürüldü.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:04
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