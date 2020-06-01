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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

İran'ın başkenti Tahran'ın 50 kilometre batısındaki Şehriyar ilçesinde bulunan SK-9 Köpek Eğitim Merkezi, 6 eğitmen ve 20'ye yakın personel ile İran Sağlık Bakanlığı ve ordusu ile koordineli olarak 23 günlük program çerçevesinde köpekleri, Kovid-19'u teşhis etmeleri için eğitti. Merkezde eğitim verilen köpeklerin, Kovid-19'u teşhis etmede yüzde 65,5 oranında başarı elde ettiği ileri sürüldü.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 12:00 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 12:04
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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

Tahran'daki bir köpek eğitim merkezi, 23 günlük sürecin ardından Labrador, German Shepherd, Golden ve Border Collie cinsi köpeklerin Kovid-19'u teşhis etmede yüzde 65,5 oranında başarı elde ettiğini ileri sürdü.

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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

Başkent Tahran'ın 50 kilometre batısındaki Şehriyar ilçesinde bulunan SK-9 Köpek Eğitim Merkezi, 6 eğitmen ve 20'ye yakın personel ile İran Sağlık Bakanlığı ve ordusu ile koordineli olarak 23 günlük program çerçevesinde köpekleri, Kovid-19'u teşhis etmeleri için eğitti.

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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

Labrador, German Shepherd, Golden ve Border Collie cinsi köpeklerin hem eril hem de dişillerinin kullanıldığı deneylerde eğitimli köpeklerin 6 kit arasında Kovid-19 kitini tespit ettikleri iddia edildi.

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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

SK-9 Köpek Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail İskenderi AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak amacıyla evcil köpekleri eğittiklerini ve bunların depremler ile doğal afetlerde kendilerine çok yardımcı olduğunu söyledi.

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Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

Daha önce kanser hastalığını teşhis eden köpekler üzerine çalıştıklarını ancak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinin ardından buraya yoğunlaştıklarını dile getiren İskenderi, "Köpekleri iki aşamalı eğitimden geçirdik ve onlarla 23 gün karantinada kaldık. Bu sürede eğitimli 6 köpeği Kovid-19 hastalarından alınan numunelerle karşı karşıya bıraktık." dedi.