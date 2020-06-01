Eğitimleri tamamlandı! Yüzde 65,5 oranında başarı elde edildi

SK-9 Köpek Eğitim Merkezi Sorumlusu İsmail İskenderi AA muhabirine yaptığı açıklamada, arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılmak amacıyla evcil köpekleri eğittiklerini ve bunların depremler ile doğal afetlerde kendilerine çok yardımcı olduğunu söyledi.