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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...
ABD Adalet Bakanı William Barr, Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestoları "şiddet eylemlerine dönüştüren ANTIFA da dahil provokatörlerin" yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verildiğini duyurdu. ABD başkenti Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:17
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