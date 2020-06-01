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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

ABD Adalet Bakanı William Barr, Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestoları "şiddet eylemlerine dönüştüren ANTIFA da dahil provokatörlerin" yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verildiğini duyurdu. ABD başkenti Washington DC'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Giriş Tarihi: 01.06.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020 09:17
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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

ABD Adalet Bakanı William Barr, Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen protestoları "şiddet eylemlerine dönüştüren ANTIFA da dahil provokatörlerin" yakalanması için federal güvenlik güçlerine talimat verildiğini duyurdu.

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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

Barr, yaptığı yazılı açıklamada, "barışçıl ve meşru" göstericilerin seslerinin radikal gruplar tarafından bastırıldığına dikkati çekerek, "Radikaller ve provokatörler, kendi şiddet içerikli ve aşırılıkçı ajandaları için protestoları istismar ediyor. Şimdi bu şiddeti izlemeyi bir kenara bırakıp, buna karşı çıkma ve olanları durdurma zamanı." diye konuştu.

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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

Şiddet eylemlerine karşı yeterli güvenlik gücü kaynağı sağlamanın eyalet ve yerel yönetimlerin sorumluluğunda olduğunun altını çizen Barr, gerekli yerlerde düzenin sağlanması için Ulusal Muhafızların görevlendirilebileceğini kaydetti.

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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

Barr, açıklamasında, "Federal güvenlik güçlerine, barışçıl protestoları gasbeden şiddet yanlısı olan ve federal hukuk ihlalinde bulunan radikal provokatörleri yakalama ve bu kişilere suç isnat etme talimatı vereceğiz." ifadesini kullandı.

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ABD'de olaylar büyüdü! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi...

Söz konusu suçluların yakalanmasında federal ve yerel yetkililer arasında koordinasyon için 56 bölgedeki FBI Müşterek Terör Görev Gücü ağının kullanılacağına vurgu yapan Barr, "Yağma olaylarıyla ilgili ANTIFA ve diğer benzeri grupların kışkırttığı ve yaptığı şiddet eylemleri iç terördür ve buna göre karşılık verilecektir." ifadesine yer verdi.