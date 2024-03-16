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İsrail'in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

7 Ekim'den itibaren Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail, sözde "ateşkes" değerlendirmesi için kabineyi topladı. Gazze'nin işgal planını tartışan ve ateşkes önerilerini bir kez daha reddeden Savaş Kabinesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için yeni bir saldırı hazırlığına başladıklarını duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde, kabinede büyük bir krizin olduğu yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 14:46
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İsrail’in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Refah şehrine operasyon planını onayladığı belirtildi. Hamas'ın ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi sunmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün, başkent Tel Aviv'de savaş kabinesini topladı.

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İsrail’in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

ATEŞKES ÖNERİSİNİ "SAÇMA" BULDULAR!

Toplantının ardından Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Hamas'ın son taleplerini "saçma bulduğu" gerekçesiyle reddettiği ifade edildi. Açıklamada İsrail'in ateşkes anlaşmasına ilişkin görüşmeleri sürdürmek üzere Katar'a bir heyet göndereceği aktarıldı.

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İsrail’in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

Netanyahu'nun İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Refah şehrine operasyon planını onayladığı ifade edilen açıklamada, IDF'nin operasyona ve sivilleri tahliye etmeye hazır olduğu kaydedildi.

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İsrail’in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

Uluslararası çağrılara rağmen ateşkes önerisini kabul etmeyen ve yeni saldırının sinyalini veren İsrail savaş kabinesinde bir kriz yalandığı, ülke basınına yansıdı. The Times of Israel'in haberine göre sık sık Netanyahu ile fikir ayrılığına düşen Savunma Bakanı Yoav Gallant, savaştan sonra Gazze'yi Filistinlilerin yönetmesi gerektiğini çünkü bunun en uygun seçenek olduğunu söyledi.

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İsrail’in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

Habere göre kabine toplantısında konuşan Gallant, İsrail'in işgalinden sonra Gazze'de gerçekleşebilecek dört senaryoyu sıraladı.