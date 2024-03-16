İsrail'in katiller kabinesi birbirine girdi! Netanyahu yeni saldırı demişti

7 Ekim'den itibaren Gazze'de katliam gerçekleştiren İsrail, sözde "ateşkes" değerlendirmesi için kabineyi topladı. Gazze'nin işgal planını tartışan ve ateşkes önerilerini bir kez daha reddeden Savaş Kabinesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze için yeni bir saldırı hazırlığına başladıklarını duyurdu. İsrail basınında yer alan haberlerde, kabinede büyük bir krizin olduğu yer aldı.

Giriş Tarihi: 16.03.2024 14:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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