Japonya'da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. İşte depremin şiddetini gösteren o fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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