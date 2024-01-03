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Japonya'da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. İşte depremin şiddetini gösteren o fotoğraflar…

Giriş Tarihi: 03.01.2024 09:06
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Japonya’da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

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Japonya’da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

Yarımada bölgesinde 3 Ocak yerel saatle 02.21'de 5 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

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Japonya’da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.

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Japonya’da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

TOPRAK KAYMASI UYARISI
İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Japonya’da deprem: Ölenlerin sayısı arttı

Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi.