Japonya'da deprem: Ölenlerin sayısı arttı
Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 64'e yükseldi. İşte depremin şiddetini gösteren o fotoğraflar…
Giriş Tarihi: 03.01.2024
09:06
Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, 1 ve 2 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ila 7 arasında değişen depremler meydana geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Yarımada bölgesinde 3 Ocak yerel saatle 02.21'de 5 ve 10.54'te 5,5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi.
Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.
Depremler sonrası kara yollarında çökme yaşandığı, bölge genelinde bazı yapıların hasar gördüğü, su ve elektrik tedarikinde aksaklıklar yaşandığı, bazı köylere ulaşımın kapandığı bildirildi.
TOPRAK KAYMASI UYARISI İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 64 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Bölgedeki yerel belediyelere, halen devam eden depremler sonrası enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşlar olduğuna yönelik bilgiler ulaştığı kaydedildi.