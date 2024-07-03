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İşgalci İsrail'den Gazze'yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri

İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği El-Mevasi'ye de sık sık saldırılar düzenliyor. BM'den "Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz" açıklaması geldi. İsrail, daha önce yerle bir ettiği Han Yunus için yine tahliye emri verdi. "Yakıt ve yiyecek yok, artık gidecek yer de yok" diyenler kenti terk etmemek için direniyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 03.07.2024 08:55 Güncelleme: 03.07.2024 08:56
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İşgalci İsrail’den Gazze’yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri
İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 25 artarak 37 bin 925'e yükseldi.
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İşgalci İsrail’den Gazze’yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri
İsrail ordusunun Gazze'de bir pazar yerine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü. İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin büyük bir bölümü için tahliye emri verdi.
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İşgalci İsrail’den Gazze’yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri
İsrail, Gazze Şeridi'nin ikinci büyük şehri olan ve 400 binden fazla kişinin yaşadığı Han Yunus'u bu yılın başlarında işgal etmişti. Buradaki Filistinliler, Refah'a sığınmıştı.
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İşgalci İsrail’den Gazze’yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri
Mayıs ayının başında ise İsrail, Refah'a saldırmaya başlayınca Han Yunus sakinleri yerle bir olan evlerine dönmek zorunda kalmıştı. Han Yunus sakinleri İsrail'in açıkladığı son ölüm fermanı ile yine bilinmezliğe doğru yollara döküldü.
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İşgalci İsrail’den Gazze’yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri
İsrail, Han Yunus'taki halka, sağlıksız çadır kamplarıyla dolu olan kıyı bölgesi El-Mevasi'ye taşınmalarını belirtti.