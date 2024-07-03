İşgalci İsrail'den Gazze'yi haritadan silme planı! 250 bin kişiye ölüm emri

İsrail 'güvenli bölge' ilan ettiği El-Mevasi'ye de sık sık saldırılar düzenliyor. BM'den "Han Yunus'tan 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz" açıklaması geldi. İsrail, daha önce yerle bir ettiği Han Yunus için yine tahliye emri verdi. "Yakıt ve yiyecek yok, artık gidecek yer de yok" diyenler kenti terk etmemek için direniyor.

ahaber.com.tr Giriş: 03.07.2024 08:55 Güncelleme: 03.07.2024 08:56 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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