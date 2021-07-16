16 Temmuz 2021, Cuma
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Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü
Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda Mahallesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bilal Erdoğan, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 21:00
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