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Haberler Galeri Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

Gana'nın başkenti Akra'da Müslümanların yoğun bulunduğu Kanda Mahallesi'nde, Türkiye Diyanet Vakfı ve Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı'nın desteğiyle yaptırılan Millet Cami ve Külliyesi'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bilal Erdoğan, üst düzey yetkililer, misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 20:57 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 21:00
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Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

Batı Afrika ülkesi Gana'da Müslümanlar, Türkiye tarafından başkent Akra'da inşa edilen Sultan Ahmet Camisi'ni andıran Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışının sevincini yaşıyor.

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Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

Bbaşkent Akra'nın Kanda bölgesindeki inşa edilen, içi ve avlusunda yaklaşık 17 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği Gana Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışına katılan vatandaşlar duygu ve düşüncelerini anlattı.

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Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

"HUZUR VE HUŞU İÇİNDE İBADETİMİZİ YAPABİLECEĞİZ"

Sarki Alhaji Musa, Türkiye'nin, tüm Gana Müslüman halkının faydasına dokunacak bir hediye verdiğini belirtti.

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Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

Bugün Gana'da yeni bir gün doğduğunu ifade eden Musa, "Gana'daki tüm Müslümanlar için yeni ve mutlu bir gün. Cami için Türkiye'ye teşekkür ederiz." dedi.

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Gana'dan Türkiye'ye Gana Millet Camii ve Külliyesi teşekkürü

Amina Salisu da yıllardır televizyonda gördüğü güzel camilerden bir benzerini ülkesinde görmekten çok mutlu olduğunu kaydederek, böyle bir ortamda huzur ve huşu içinde ibadetini yapabileceğini ifade etti.