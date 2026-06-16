Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı!

Dünya enerji ticaretinin görünmeyen rotalarında hareket eden tankerler, uzun yıllardır yaptırımları delmek için kullanılan "karanlık filo"nun en önemli unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan petrol tankerleri gibi görünen bu gemiler, son dönemde yalnızca taşıdıkları yük nedeniyle değil, üzerlerinde tespit edilen dijital sistemler nedeniyle de dikkat çekti.

Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, ABD Sahil Güvenliği Siber Komutanlığı ekiplerinin el konulan bazı tankerlerde yaptığı incelemeler, gemilerdeki siber güvenlik açıklarının sanılandan daha ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koydu.

WSJ'ye konuşan ABD Sahil Güvenliği Siber Komutanlığı Başkanı Tuğamiral Jason Tama, yıllardır karanlık filonun fiziksel risklerinin bilindiğini ancak operasyonlar sırasında farklı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Tama, "Bu gemilerin eski ve yetersiz bakım gören gemiler olduğunu biliyorduk. Ancak gemilere çıkana kadar ne tür siber riskler taşıdıklarını bilmiyorduk" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililere göre bazı tankerlerde kullanılan dijital altyapılar, hem gemi operasyonları hem de deniz güvenliği açısından çeşitli riskler oluşturabilecek nitelikte.