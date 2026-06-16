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Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı!

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD'li yetkililer, ele geçirilen bazı tankerlerde karşılaştıkları dijital altyapının boyutundan beklediklerinden çok daha fazla etkilendi. İncelemeler, birçok geminin uzaktan erişim sistemleriyle yönetildiğini, kimlik ve konum bilgilerinin manipüle edilebildiğini ve kritik sistemlerin dış müdahalelere açık hale geldiğini ortaya koydu.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 1

Dünya enerji ticaretinin görünmeyen rotalarında hareket eden tankerler, uzun yıllardır yaptırımları delmek için kullanılan "karanlık filo"nun en önemli unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan petrol tankerleri gibi görünen bu gemiler, son dönemde yalnızca taşıdıkları yük nedeniyle değil, üzerlerinde tespit edilen dijital sistemler nedeniyle de dikkat çekti.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 2

Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, ABD Sahil Güvenliği Siber Komutanlığı ekiplerinin el konulan bazı tankerlerde yaptığı incelemeler, gemilerdeki siber güvenlik açıklarının sanılandan daha ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koydu.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 3

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

WSJ'ye konuşan ABD Sahil Güvenliği Siber Komutanlığı Başkanı Tuğamiral Jason Tama, yıllardır karanlık filonun fiziksel risklerinin bilindiğini ancak operasyonlar sırasında farklı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 4

Tama, "Bu gemilerin eski ve yetersiz bakım gören gemiler olduğunu biliyorduk. Ancak gemilere çıkana kadar ne tür siber riskler taşıdıklarını bilmiyorduk" değerlendirmesinde bulundu.

Yetkililere göre bazı tankerlerde kullanılan dijital altyapılar, hem gemi operasyonları hem de deniz güvenliği açısından çeşitli riskler oluşturabilecek nitelikte.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 5

UZAKTAN ERİŞİM SİSTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

Raporda öne çıkan bulgulardan biri, gemilerde kullanılan iletişim ve uzaktan erişim sistemleri oldu.

İncelemelere göre bazı tankerlerde sürekli internet bağlantısı sağlayan yüksek kapasiteli haberleşme sistemleri bulunurken, AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim yazılımlarının da aktif şekilde kullanıldığı görüldü.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 6

ABD'li ekipler, bazı sistemlerde gemide bir personel bulunmadan dışarıdan bağlantı kurulmasına imkan tanıyan yapıların tespit edildiğini belirtiyor.

Raporda ayrıca, en az bir olayda gemiye el konulmasının ardından uzaktan erişim yoluyla bazı verilerin silinmeye çalışıldığı bilgisine de yer verildi.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 7

"YÜZEN ÇEVRE FELAKETİ" ENDİŞESİ

Uzmanların dikkat çektiği bir diğer konu ise tankerlerin taşıdığı yükün büyüklüğü.

Milyonlarca varil ham petrol taşıyan tankerlerde meydana gelebilecek herhangi bir teknik arıza ya da operasyonel sorun, ciddi çevresel sonuçlar doğurabiliyor.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 8

Yetkililer, özellikle zararlı yazılım bulaşmış sistemlerin kritik operasyon ağlarına bağlanmasının risk oluşturduğunu belirtirken; navigasyon sistemleri, gemi operasyonları ve güvenlik ekipmanlarının bu tür tehditlerden etkilenebileceğine dikkat çekiyor.

Tama da yaptığı değerlendirmede, petrol tankerlerinde yangın, patlama ve sızıntı risklerinin her zaman bulunduğunu, bu nedenle sistemlerin güvenli şekilde yönetilmesinin hayati önem taşıdığını vurguladı.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 9

SAHTE KİMLİK VE KONUM OYUNLARI

Soruşturmalarda ortaya çıkan bir diğer dikkat çekici unsur ise gemilerin kimlik ve konum bilgilerinin değiştirilmesine yönelik yöntemler oldu.

WSJ'nin aktardığı bilgilere göre bazı tankerlerde birden fazla Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) cihazı bulunduğu, ayrıca gemilerin dijital kimliklerini değiştirmeye yarayan çeşitli düzenekler tespit edildi.

Yetkililer, bazı gemilerin farklı isimler ve farklı konum bilgileri yayınlayarak gerçek faaliyetlerini gizlemeye çalıştığını belirtiyor.

İncelemelerde ayrıca AIS sistemlerine bağlanan özel kablolamalar ve GPS verilerini manipüle etmeye yönelik yöntemlere ilişkin dokümanların da bulunduğu ifade edildi.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 10

BİR YERDE GÖRÜNÜYOR, BAŞKA YERDE FAALİYET GÖSTERİYOR

ABD Sahil Güvenliği yetkilileri, bazı gemilerin sistemlerde dünyanın farklı noktalarında görünürken gerçekte başka bölgelerde faaliyet yürüttüğünü belirtiyor.

Aktarılan örneklerden birinde bir tanker dijital kayıtlarda Curaçao açıklarında görünmesine rağmen, gerçekte Venezuela yakınlarında petrol transferi gerçekleştirirken tespit edildi.

Yetkililere göre bu yöntemler, karanlık filonun yaptırımlardan kaçınmak ve faaliyetlerini gizlemek için kullandığı en yaygın uygulamalar arasında yer alıyor.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 11

ULUSLARARASI BASKI ARTIYOR

ABD'nin son aylarda karanlık filoya yönelik operasyonlarını artırmasıyla birlikte Avrupa ülkeleri de benzer adımlar atmaya başladı.

Fransa, Almanya ve İngiltere'nin de çeşitli tankerler üzerinde denetim ve operasyonlar yürüttüğü belirtilirken, son dönemde Rus petrolü taşıdığı öne sürülen gemilere yönelik müdahalelerin arttığı ifade ediliyor.

ABD'li yetkililer ise uluslararası iş birliğinin önemine dikkat çekerek, bu tür gemilerin faaliyetlerinin daha sıkı şekilde takip edilmesinin hem çevresel risklerin azaltılmasına hem de yaptırımların uygulanmasına katkı sağlayacağını savunuyor.

WSJ'nin haberinde yer alan bulgular, karanlık filonun yalnızca yaptırımları aşmak için kullanılan bir ağ olmadığını, aynı zamanda deniz güvenliği ve siber güvenlik açısından da yeni riskler doğurduğunu ortaya koyuyor.

Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı! 12
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