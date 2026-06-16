Denizlerdeki görünmez tehlike: ABD'nin ele geçirdiği tankerlerde ortaya çıktı!
Wall Street Journal'ın özel haberine göre ABD'li yetkililer, ele geçirilen bazı tankerlerde karşılaştıkları dijital altyapının boyutundan beklediklerinden çok daha fazla etkilendi. İncelemeler, birçok geminin uzaktan erişim sistemleriyle yönetildiğini, kimlik ve konum bilgilerinin manipüle edilebildiğini ve kritik sistemlerin dış müdahalelere açık hale geldiğini ortaya koydu.
Dünya enerji ticaretinin görünmeyen rotalarında hareket eden tankerler, uzun yıllardır yaptırımları delmek için kullanılan "karanlık filo"nun en önemli unsurlarından biri olarak gösteriliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan petrol tankerleri gibi görünen bu gemiler, son dönemde yalnızca taşıdıkları yük nedeniyle değil, üzerlerinde tespit edilen dijital sistemler nedeniyle de dikkat çekti.
Wall Street Journal'ın (WSJ) özel haberine göre, ABD Sahil Güvenliği Siber Komutanlığı ekiplerinin el konulan bazı tankerlerde yaptığı incelemeler, gemilerdeki siber güvenlik açıklarının sanılandan daha ciddi boyutlarda olduğunu ortaya koydu.
ABD'Lİ YETKİLİLERDEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
WSJ'ye konuşan ABD Sahil Güvenliği Siber Komutanlığı Başkanı Tuğamiral Jason Tama, yıllardır karanlık filonun fiziksel risklerinin bilindiğini ancak operasyonlar sırasında farklı bir tabloyla karşılaştıklarını söyledi.
Tama, "Bu gemilerin eski ve yetersiz bakım gören gemiler olduğunu biliyorduk. Ancak gemilere çıkana kadar ne tür siber riskler taşıdıklarını bilmiyorduk" değerlendirmesinde bulundu.
Yetkililere göre bazı tankerlerde kullanılan dijital altyapılar, hem gemi operasyonları hem de deniz güvenliği açısından çeşitli riskler oluşturabilecek nitelikte.
UZAKTAN ERİŞİM SİSTEMLERİ TESPİT EDİLDİ
Raporda öne çıkan bulgulardan biri, gemilerde kullanılan iletişim ve uzaktan erişim sistemleri oldu.
İncelemelere göre bazı tankerlerde sürekli internet bağlantısı sağlayan yüksek kapasiteli haberleşme sistemleri bulunurken, AnyDesk ve TeamViewer gibi uzaktan erişim yazılımlarının da aktif şekilde kullanıldığı görüldü.