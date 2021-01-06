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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Füzeleri peş peşe ateşlediler! Gerilim tırmanıyor Kasım Süleymani suikastı sonrasında ilişkileri kopma noktasına gelen İran ve ABD arasında gerilim iyice tırmanıyor. İran ordusu, tarihindeki ilk insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) tatbikatını başkent Tahran yakınlarındaki Simnan'da düzenliyor. Giriş Tarihi: 06.01.2021 17:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 17:17 ABD uçak gemisi ve ünlü bombardıman uçağı konuşlandı, muhtemel bir misilleme beklenirken bu kez yüzlerce drone sahne aldı. Arka arkaya fırlatılan füzelerin fotoğraflarını uluslararası haber ajansları servis ediyor. GALERİ DEVAM EDİYOR ABD ile son yıllarda birçok kez savaşın eşiğine gelen, Ortadoğu'nun en korkulan ismi Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle Irak'taki Amerikan üslerine misillemede bulunan İran, bir kez daha gövde gösterisine girişti. İran ordusu, tarihindeki ilk insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) tatbikatını başkent Tahran yakınlarındaki Simnan'da düzenliyor. İran tarafından üretilen yüzlerce drone'un yer aldığı tatbikatta yerdeki hedefler füzelerle vuruldu, havadan havaya füzeler ateşlendi, kamikaze dronelar dalışlar yaptı. Reuters haber ajansı, İran ve bölgedeki diğer güçlerin son yıllarda Yemen, Suriye, Irak ve Körfez'in ağzındaki Hürmüz Boğazı'nda yoğun şekilde drone kullandığını aktarıyor.