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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda… Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…
Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda görüntülendi. Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor. Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.
Giriş Tarihi: 06.01.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:06
Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda, orman korucuları tarafından kamerayla görüntülendi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dev panda ulusal parkının Huayang koruma istasyonundaki orman korucuları, devriye sırasında 3 kilometreden az bir mesafede 2 vahşi pandayı fark ederek kamera ile saniye saniye kaydetti.
Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor.
Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.
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