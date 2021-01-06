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Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda görüntülendi. Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor. Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.

Giriş Tarihi: 06.01.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 14:06
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Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda, orman korucuları tarafından kamerayla görüntülendi.

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Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Dev panda ulusal parkının Huayang koruma istasyonundaki orman korucuları, devriye sırasında 3 kilometreden az bir mesafede 2 vahşi pandayı fark ederek kamera ile saniye saniye kaydetti.

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Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor.

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Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.

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Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayınladığı görüntülerde etraftaki diğer ziyaretçilerin büyük panik yaşadığı görülürken, küçük kız hayvanat bahçesinde görevli bir rehber tarafından kurtarıldı