Vahşi dev pandaların yüzlercesi bu bölgede yaşıyor! Devriye sırasında 2 vahşi panda…

Çin'in kuzeybatısında bulunan Shaanxi eyaletindeki bir doğa koruma alanında 2 vahşi panda görüntülendi. Qinling Dağları'ndaki Shanshuping bölgesinde bulunan ve rakımı 1 bin 500 metre olan arazi, dev pandaların kışı geçirdikleri ana ikamet olarak biliniyor. Shaanxi eyaletinin Qinling bölgesinde 340'tan fazla vahşi dev panda yaşıyor.