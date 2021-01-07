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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı
ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından harekete geçen fanatikler Kongre binasına yürüdü. Seçimlerde hile olduğunu iddia eden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. ABD'nin önde gelen basın kuruluşları o anları canlı yayında aktarırken, milyonlar o görüntüleri izledi.
Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:27
ABD'de her seçimden sonraki 6 Ocak'ta yapılan ve kazanan adayın resmen başkan ilan edildiği formalite oturum, 2021'de tüm dünyanın gözü önünde bir 'darbe' girişimine dönüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Binlerce kişi Trump'ın çağrısıyla Kongre'deki oturum başlamadan önce Beyaz Saray'ın önünde toplandı, çoğunluğu diğer eyaletlerden gelenlerdi.
Kalabalığa hitap eden Başkan Trump, "Asla vazgeçmeyeceğiz, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğiz" diyerek fanatik taraftarlarından Kongre'ye doğru yürümelerini istedi.
Kongre'nin iki kanadının ortak oturumunda her eyaletin nüfusuna göre temsil edildiği Seçiciler Kurulu'nun Biden'ı başkan seçtiği oylamanın sonuçlarını onaylamaya başladı.
Oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın haftalardır devam eden çağrısını reddederek Biden'ın zaferinin onaylanacağını resmen ilan etti.