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Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından harekete geçen fanatikler Kongre binasına yürüdü. Seçimlerde hile olduğunu iddia eden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. ABD'nin önde gelen basın kuruluşları o anları canlı yayında aktarırken, milyonlar o görüntüleri izledi.

Giriş Tarihi: 07.01.2021 09:01 Güncelleme Tarihi: 07.01.2021 09:27
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Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

ABD'de her seçimden sonraki 6 Ocak'ta yapılan ve kazanan adayın resmen başkan ilan edildiği formalite oturum, 2021'de tüm dünyanın gözü önünde bir 'darbe' girişimine dönüştü.

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Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

Binlerce kişi Trump'ın çağrısıyla Kongre'deki oturum başlamadan önce Beyaz Saray'ın önünde toplandı, çoğunluğu diğer eyaletlerden gelenlerdi.

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Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

Kalabalığa hitap eden Başkan Trump, "Asla vazgeçmeyeceğiz, seçim sonuçlarını kabul etmeyeceğiz" diyerek fanatik taraftarlarından Kongre'ye doğru yürümelerini istedi.

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Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

Kongre'nin iki kanadının ortak oturumunda her eyaletin nüfusuna göre temsil edildiği Seçiciler Kurulu'nun Biden'ı başkan seçtiği oylamanın sonuçlarını onaylamaya başladı.

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Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

Oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence, Trump'ın haftalardır devam eden çağrısını reddederek Biden'ın zaferinin onaylanacağını resmen ilan etti.