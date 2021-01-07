Dünyanın gözü ABD'de! Skandal olaylarda Kongre binası istila edildi! Korumalar silahlarına sarıldı

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarının ardından harekete geçen fanatikler Kongre binasına yürüdü. Seçimlerde hile olduğunu iddia eden ve mücadeleden vazgeçmeyeceğini belirten Trump'ın destekçileri Kongre binasını bastı. ABD'nin önde gelen basın kuruluşları o anları canlı yayında aktarırken, milyonlar o görüntüleri izledi.